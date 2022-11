Lula: sei que Lira é meu adversário, mas ele é o presidente da Câmara

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter consciência de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é seu adversário político, mas ponderou a necessidade de manter as pontes com o líder do Centrão. "

Muita gente achava que eu jamais conversaria com Lira. Eu sei que ele é meu adversário, mas ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente da República necessita conversar, dialogar", afirmou Lula em reunião com parlamentares no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição.

Ele voltou a dizer que o chefe do Executivo "não deve se intrometer" nas eleições internas da Câmara e no Senado.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Na tentativa de formar sua governabilidade, Lula também reforçou que não vai negociar com o Centrão, mas com parlamentares eleitos. "Governo terá diálogo com o Congresso e governadores, independentemente de partidos", disse o presidente eleito, para quem o governo não pode achar que projetos do Executivo estão perfeitos, a ponto de dispensarem colaborações.

Vai conversar com todos, Parlamento, movimentos sociais e sindicais.

"É preciso conversar com movimentos sociais e sindicais", afirmou o petista. "Vou andar todos os Estados e não vai ter motociata, vai ter abraço e conversa".

LEIA TAMBÉM:

Todos os parlamentares do MDB foram convidados para reunião com Lula, diz Tebet

Lula: 'Queria pedir que pessoas voltem para casa; democracia é isso'