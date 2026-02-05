Lula revela que falou com filho sobre investigação do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou nesta quinta-feira, 5, que conversou com o filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, sobre o suposto envolvimento dele no escândalo de fraudes em benefícios do INSS. O empresário tem sido tema da CPMI em andamento no Congresso por suspeita de ligação com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", um dos principais investigados da operação Sem Desconto.

Lula afirmou em entrevista ao Uol que teve uma conversa "olho no olho" com Lulinha. "Quando saiu nome do meu filho, chamei meu filho aqui. Falo isso com todo mundo. Olhei no olho e falei, 'olha, só você sabe a verdade'. 'Se você tiver alguma coisa, vai pagar o preço. Se não tiver, se defenda'. Assim que eu trato as coisas, com muita seriedade", contou.

A CPMI do INSS, que está reunida nesta quinta, decidiu, após acordo, ainda não colocar em votação uma série de requerimentos para convocar pessoas a prestar depoimento. A lista inclui Lulinha.

O presidente também comentou que as fraudes em descontos associativos irregulares foram reveladas "porque o governo descobriu, através da AGU, da PF e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro, uns anos atrás".

"Quando descobrimos esta falcatrua, eu comecei a dizer pro pessoal [aliados] que seria a primeira vez na história que o governo iria pedir uma CPI. Na minha opinião, deveria ser feita pelo governo, para desbaratinar quem participou dessa quadrilha. Pessoal da liderança, do PT, [falou] 'não pode, não pode'. E tá feita a CPI. E qual é a orientação do governo: [que se] investigue o que tiver que investigar", acrescentou.