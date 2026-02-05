Semana do Cinema: veja quais filmes indicados ao Oscar estão em cartaz

A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira, 5, em todo o Brasil, com ingressos a R$ 10 e descontos também em combos de pipoca e refrigerante. A promoção vai até 11 de fevereiro e vale para todas as produções em cartaz.

Durante o período, o público encontra nas salas vários filmes que concorrem ao Oscar 2026, incluindo produções internacionais, animações e o representante brasileiro.

Veja os filmes indicados ao Oscar que estão em cartaz nos cinemas do país:

O Agente Secreto

Mais recente trabalho de Kleber Mendonça Filho, o longa brasileiro segue em exibição nos principais cinemas do país. Wagner Moura concorre ao prêmio de melhor ator, e o filme tem quatro indicações, incluindo melhor filme e melhor filme internacional.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Dirigido por Chloé Zhao, o filme estreou no Brasil em 15 de janeiro. A produção soma oito indicações ao Oscar, entre elas melhor filme, direção e melhor atriz para Jessie Buckley.

Marty Supreme

Em cartaz desde 22 de janeiro, o longa é protagonizado por Timothée Chalamet no papel de um jogador de pingue-pongue. O filme concorre em nove categorias, incluindo melhor filme, direção e ator.

Valor Sentimental

A produção norueguesa estreou no Natal de 2025 e ainda tem sessões disponíveis. O filme concorre a nove estatuetas e disputa o Oscar de melhor filme internacional, mesma categoria de O Agente Secreto.

Zootopia 2

A sequência da animação da Disney estreou em novembro e permanece em cartaz. O filme concorre ao Oscar de melhor animação.

Foi Apenas um Acidente

Dirigido por Jafar Panahi, o longa estreou em dezembro e segue no circuito nacional. Representa a França e concorre às categorias de melhor filme internacional e melhor roteiro original.

A Voz de Hind Rajab

Lançado no Brasil em 29 de janeiro, o filme representa a Tunísia e é mais um na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional.

Avatar: Fogo e Cinzas

O longa continua em cartaz e concorre em categorias técnicas, como efeitos visuais e figurino, somando duas indicações.

Bugonia

Novo filme de Yorgos Lanthimos, a produção tem quatro indicações ao Oscar e segue em exibição nos cinemas brasileiros.