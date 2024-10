Irã suspende os voos em todos os aeroportos do país

A Organização de Aviação Civil do Irã anunciou neste domingo, 6, a suspensão dos voos em todos os aeroportos iranianos até a manhã de segunda-feira devido a "restrições operacionais" em meio a tensões sobre uma possível retaliação israelense pelos ataques da terça-feira passada ao Estado judeu.

"Devido a restrições operacionais, os voos nos aeroportos do país serão cancelados das 21h de hoje até as 6h de segunda-feira", disse o porta-voz da organização, Jafar Yazerlu, de acordo com a agência de notícias estatal "IRNA".

A suspensão dos voos ocorre em meio a especulações sobre uma possível retaliação israelense aos quase 200 ataques de mísseis do Irã contra Israel em 1º de outubro.

O ataque da Guarda Revolucionária do Irã foi, por sua vez, uma retaliação aos assassinatos do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, de um general iraniano em Beirute e do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, em julho.

Após o bombardeio, o Irã cancelou os voos até a manhã de quinta-feira, quando as autoridades consideraram que "as condições seguras de voo foram garantidas".

Israel avisou que responderá, e várias autoridades políticas e militares iranianas disseram que replicarão com mais força.

O setor de petróleo é um dos possíveis alvos devido aos danos econômicos que causaria ao país islâmico, de acordo com a imprensa israelense.