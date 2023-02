Lula nos EUA: presidente e comitiva embarcam para encontro com Biden

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã desta quinta-feira, 9 para Washington DC, nos Estados Unidos, onde se reunirá pela primeira vez com o chefe da Casa Branca, Joe Biden.

Lula vai acompanhado de uma comitiva ministerial. Imagens divulgadas pelo Palácio de Planalto mostram que o vice-presidente Geraldo Alckmin o acompanhou até a entrada no avião presidencial.

"Embarcando para os Estados Unidos para encontro com o presidente Biden. Até a minha volta no sábado, @geraldoalckmin fica na Presidência", escreveu Lula, em seu perfil no Twitter.

A previsão é de que o presidente desembarque em Washington DC no início da noite, por volta das 18h, pelo horário de Brasília, duas horas atrás dos EUA. Não há compromissos oficiais para esta quinta-feira.

Além da comitiva ministerial, o presidente brasileiro viaja acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Eles ficarão hospedados na Blair House, residência oferecida a convidados internacionais de relevância.

Lula se reúne com o chefe da Casa Branca nesta sexta-feira, 10, às 17h30, no horário de Brasília, pela primeira vez desde a sua posse, em janeiro.

Na rápida visita aos EUA, a agenda divulgada pelo Planalto prevê encontros com o senador Bernie Sanders, deputados do partido Democrata e ainda com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO, na sigla em inglês). O último compromisso da sexta-feira será o encontro com Biden.

Na pauta, a união dos dois chefes de Estado para defender a democracia e combater o extremismo catapultado por seus rivais, os ex-presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, após os episódios antidemocráticos ocorridos nos EUA e no Brasil, e a retomada das relações bilaterais entre os países. Temas como agenda ambiental, além de questões econômicas, com as cadeias de suprimentos no foco após os estragos deixados pela pandemia, também integram a pauta.

O presidente brasileiro será acompanhado dos ministros Mauro Vieira, de Relações Exteriores; Fernando Haddad, da Fazenda; Marina Silva, do Meio Ambiente; Anielle Franco, de Igualdade Racial; do assessor especial, embaixador Celso Amorim, e do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Marcio Elias Rosa.

Lula deve deixar Washington DC no sábado, dia 11, às 12h30, no horário de Brasília, retornando ao Brasil.