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Pesquisa Real Time: Sérgio Moro tem 35% e Sandro Alex 23% no 1º turno para governador do Paraná

Ex-juiz lidera disputa pelo governo e vence todos os cenários de segundo turno, enquanto Ratinho Júnior registra 80% de aprovação no estado

Eleições 2026: Sérgio Moro abre larga diferença contra concorrentes para o cargo de governador do Paraná (Marcos Corrêa/PR/Flickr)

Eleições 2026: Sérgio Moro abre larga diferença contra concorrentes para o cargo de governador do Paraná (Marcos Corrêa/PR/Flickr)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h13.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 18h14.

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A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 28, aponta o senador Sérgio Moro (PL-PR) na liderança isolada para o governo do Paraná, com 35% das intenções de voto.

Em segundo lugar, há um empate técnico, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, entre o deputado Sandro Alex (PSD), com 23%, e o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 20%.

Entre os demais nomes testados no estado, Luiz França (Missão) atinge 2%, enquanto outros candidatos, somados, chegam a 1%. Os votos em branco e nulos representam 6% do eleitorado, e os eleitores indecisos ou que não responderam somam 13%.

Simulações de segundo turno

Em eventuais disputas diretas, o candidato do PL supera os adversários e mantém a vantagem.  Entenda os cenários:

Contra o pedetista Requião Filho:

  • Moro marca 54% contra 27%, havendo ainda 10% de brancos e nulos e 9% de indecisos.

Contra Sandro Alex, a diferença fica mais estreita no estado:

  • Moro registra 44% de preferência, e o candidato do PSD anota 32%.

Na simulação sem a presença do ex-juiz, a disputa se acirra no limite estatístico. Sandro Alex marca 35% ante 30% de Requião Filho, com os brancos e nulos saltando para 17%.

Gargalos eleitorais e aprovação do executivo

O índice de rejeição paranaense é liderado por Requião Filho, apontado por 41% dos eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum.

Sérgio Moro aparece logo na sequência com 39%, evidenciando o teto de crescimento dos dois nomes.

Na base da tabela de rejeição, Sandro Alex é descartado por 29% dos entrevistados, mesmo recebendo o apoio do ex-governador Ratinho Junior e do atual candidato à presidência, Ronaldo Caiado.

Luiz França, por sua vez, tem 25% de rejeição do eleitorado.

No âmbito estadual, o atual governador Ratinho Júnior (PSD) desfruta de alto capital político. Sua atual gestão é aprovada por 80% dos paranaenses e desaprovada por apenas 19%. A parcela que avalia o governo como ótimo ou bom chega a 57%.

O peso da renda na corrida estadual

O cruzamento demográfico aponta uma forte divisão orientada pelo poder aquisitivo. Sérgio Moro avança substancialmente entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, fatia na qual atinge 48% da preferência.

Em contrapartida, Requião Filho lidera no recorte de menor renda, marcando 30% entre os que ganham até dois salários mínimos, contra 23% de Moro e 18% de Sandro Alex.

No recorte por idade, o candidato do PL mantém vantagem numérica em todas as faixas e consolida seu melhor desempenho entre os paranaenses com 60 anos ou mais, grupo em que alcança 40%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 27 de agosto de 2026, por meio de entrevistas estruturadas.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PR-07845/2026.

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