Brasil vai manter embaixador na Argentina em Brasília enquanto monitora novos ataques de Milei

O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, deverá permanecer em Brasília por tempo indeterminado, enquanto o governo Lula avalia a evolução da crise diplomática com o país vizinho. Bitelli já se reuniu com o presidente e com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e relatou ter recebido manifestações de solidariedade de argentinos após insultos do presidente argentino, Javier Milei, a Lula.

Bitelli foi chamado a Brasília numa reação do governo brasileiro após Milei insultar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante discurso na convenção do PL, que formalizou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, no último sábado, 25.

A volta de Bitelli a Buenos Aires dependerá de como a situação com o governo argentino evoluirá. Embora o Planalto não espere qualquer pedido de desculpas da gestão de Milei, há o entendimento de que o gesto de protesto diplomático do Brasil, por enquanto, é suficiente para desencorajar novos ataques do presidente argentino.

Bitelli deverá permanecer em Brasília pelo menos por duas semanas, prazo que poderá ser prolongado se houver novas manifestações ofensivas de Milei ou de porta-vozes do governo argentino contra o governo brasileiro.

O presidente argentino chamou Moraes de "lixo careca" e Lula de "presidiário" e "lixo socialista" durante seu discurso no sábado. Milei ainda propagou uma acusação, sem apresentar provas, de que o Brasil, juntamente com o governo do México e o Partido Democrata dos Estados Unidos, estaria envolvido numa campanha anti-Argentina.

O discurso de Milei foi considerado inaceitável pelo governo brasileiro por ter ultrapassado o mero gesto de apoio político ao bolsonarismo. Em reação, no domingo, o Itamaraty chamou o embaixador argentino no país, Daniel Raimondi, para consultas, além de convocar o representante diplomático brasileiro no país vizinho a Brasília.

Na diplomacia, a chamada de embaixadores para consultas é considerado uma demonstração de protesto. Bitelli chegou a Brasília na segunda-feira, e teve uma conversa informal com o presidente Lula durante evento de recepção oferecida pelo Itamaraty à delegação coreana que visitou o Brasil nesta semana.

Nas conversas, Bitelli afirmou ter recebido manifestações de solidariedade ao Brasil vindas de argentinos. O embaixador também já se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta quarta-feira.

A percepção de integrantes do governo Lula familiarizados com o tema é de que o presidente brasileiro fez bem em não responder aos ataques de Milei e que o Brasil não deve escalar a crise. Por isso, causaram incômodo em integrantes do governo próximos ao presidente as declarações dos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e da Secretaria-Geral da Presidência, Guilheme Boulos, de rebater as críticas de Milei.

Durigan afirmou em entrevista a uma rádio na terça-feira, 28, que Milei era "um palhaço" e disse que os indicadores econômicos do Brasil são melhores do que os argentinos. Já Boulos disse em postagem na rede social X (antigo Twitter) que o presidente argentino é "uma caricatura patética, que envergonha o cargo que ocupa" e um "puxa-saco de Trump" que ninguém leva a sério.

A estratégia do Planalto era não rebater as críticas de Milei para evitar dar ao bolsonarismo e ao presidente argentino a chance de escalar a troca de ofensas públicas.

Na noite desta quarta-feira, 29, durante convenção do PSB que formalizou o apoio da sigla à sua reeleição, Lula chamou a fala de Milei de "patacoada".

"Vocês viram a patacoada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. E não adianta falar bravo, porque eu não vou ficar bravo. O cara fez cara feia; eu faço cara bonita. O cara demonstra ódio, eu demonstro amor", disse Lula.