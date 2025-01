Lula está liberado para viajar após realizar nova tomografia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma tomografia nesta segunda-feira, 27, e foi liberado pela equipe médica para viajar. O chefe do Executivo esteve na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês para um exame de controle e foi constatado uma redução da coleção, o que é compatível com a melhora progressiva da saúde do presidente.

O procedimento é considerado de rotina e faz parte do acompanhamento realizado desde que Lula realizou uma cirurgia na madrugada entre os dias 9 e 10 de dezembro de 2024, quando precisou drenar um hematoma cerebral.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia na cabeça, na madrugada desta terça-feira, 10, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O chefe do Executivo foi transferido para a unidade de saúde após sentir dores de cabeça e realizar um exame de imagem em Brasília, de acordo com o boletim médico divulgado pela equipe médica. O exame mostrou que havia uma hemorragia na região onde o mandatário se feriu quando sofreu um acidente doméstico, em 19 de outubro. Ainda segundo o boletim médico, o procedimento transcorreu sem intercorrências, e o paciente está em recuperação na UTI.

Cirurgia de emergência

Em 10 de dezembro do ano passado, Lula deu entrada no Hospital Sírio Libanês de São Paulo para ser submetido a uma cirurgia na cabeça depois que sentiu dores de cabeça. Naquele dia, a ida dele para a capital paulista foi decisão da equipe médica após o presidente realizar um exame de imagem em Brasília.

Na ocasião, o exame mostrou que havia uma hemorragia na região onde o mandatário se feriu quando sofreu um acidente doméstico, em 19 de outubro. Ainda segundo o boletim médico da época, o procedimento transcorreu sem intercorrências, e o paciente está em recuperação na UTI.

Queda no Palácio da Alvorada

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça após se sentar errado em um banco para cortar as unhas em 19 de outubro. No mesmo dia, foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Naquele momento, os exames mostraram que o petista havia sofrido um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na parte de trás da cabeça. Nessa região fica o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral, e o lobo occipital, na parte posterior do cérebro.

Na época, Lula levou cinco pontos na cabeça e foi liberado do hospital. Nos dias posteriores, fez uma série de exames. Chegou a ficar impedido de viajar de avião, mas foi liberado no começo de novembro.