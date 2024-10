Queda no banheiro e pontos na nuca: como foi o acidente que levou Lula a cancelar viagem à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada nesse sábado, 19. De acordo com relatos, ele estava sentado em um banco que escorregou, caiu e bateu a cabeça. Com o acidente, o presidente machucou a nuca, onde precisou levar cinco pontos.

A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. Lula estava na capital paulista no sábado para participar de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos, o que acabou sendo cancelado pela chuva. Lula, no entanto, gravou vídeo ao lado do candidato.

Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para Rússia, onde participaria da Cúpula dos Brics. A viagem estava prevista para se iniciar na tarde deste domingo.

Após o acidente no sábado, o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio Libanês em Brasília, onde foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no sírio e levou cinco pontos.

Não houve indicativo de internação. Neste domingo, retornou ao local para uma nova avaliação médica.

A equipe médica de Lula avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem até a Rússia e permanecer em repouso.