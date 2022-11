Lula irá se reunir com governadores após a posse, confirma Fátima Bezerra

A governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin irão se reunir com os governadores após a posse em janeiro.

A declaração foi feita durante o painel "O novo Governo para 2023-2026" do Fórum Esfera Brasil, que acontece no Guarujá. Participaram da discussão com a governadora, o economista e membro da equipe de Infraestrutura Gabriel Galípolo, o médico e coordenador da equipe da transição da saúde Roberto Kalil, o ex-deputado e coordenador executivo da transição Floriano Pesaro, o ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza e o coordenador do grupo Prerrogativas Marco Aurélio.

Bezerra afirmou que o principal desafio do próximo governo é "reconstruir o Brasil". Ela disse que é necessário um pacto federativo entre o governo federal, governadores e prefeitos para lidar com a realidade "dramática" do país. A governadora disse que Lula e Alckmin são as pessoas para realizar essa reconstrução e que uma reunião com o Fórum dos governadores após a posse já está marcada.

A fala confirma o que Lula repetiu durante a campanha eleitoral. O presidente eleito afirmou em diversas oportunidades que é necessário restabelecer o pacto federativo e se colocava aberto ao diálogo com todos, independentemente do partido. A postura busca contrastar o presidente Jair Bolsonaro, que durante os últimos quatro anos teve disputas políticas com alguns governadores.

Já começou o painel “O Novo Governo para 2023-2026” no Fórum @esferabr Debater o futuro é fundamental! Com presidente @LulaOficial, o Brasil recupera o protagonismo mundial e se livra do retrocesso que viveu nos últimos 4 anos.@EmidioDeSouza_ @FlorianoPesaro #EquipeFB pic.twitter.com/tkHXPWCbBl — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) November 26, 2022

Outro anúncio feito por Bezerra foi o convite ao vice-presidente para participar da última reunião do ano do Comitê Nacional de Secretarias de Fazenda (Consefaz), que irá acontecer em Natal no próximo mês. "Convidamos o Alckmin para acelerar o debate da reforma tributária, como todo o acúmulo que já existe sobre esse assunto, bem como discutir o impacto da redução do ICMS do setor telecomunicações e energia nas receitas estaduais", explicou. Outra agenda dos governos estaduais neste ano será em Brasília com o Judiciário.

Diagnóstico do grupo de transição

Segundo os participantes do grupo de transição do governo eleito presentes no evento, um primeiro diagnóstico sobre a situação das áreas deve ser apresentado na próxima semana. Floriano Pesaro disse que o papel do grupo é dar informações suficientes para governo Lula conseguia reconstruir uma rede de proteção social, com saúde e educação como prioridades.

