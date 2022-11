Tarcísio anuncia Gilberto Kassab como Secretário de Governo de SP

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta sexta-feira, 25, que o ex-ministro das Cidades e ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab será Secretário de Governo do estado.

O anúncio foi feito na chegada de Tarcísio no evento Fórum Esfera Brasil, que acontece no Guarujá, litoral do estado. O governador eleito irá participar do painel "As reformas que o Brasil precisa e o pacto federativo".

Tarcísio informou que a indicação será formalizada na próxima semana. Gilberto Kassab é presidente do PSD, partido do vice governador eleito Felicio Ramuth. Questionado sobre outros nomes do futuro governo, o político do Republicanos disse que serão anunciados "paulatinamente".

A nomeação de Kassab na Secretária de Governo mostra um enfraquecimento de aliados do presidente Jair Bolsonaro na disputa por cargos no administração estadual. O presidente do PSD é mal visto por apoiadores do presidente por se envolver na articulação para integrar a base do governo Lula no Congresso.

Também nesta sexta-feira, o governo eleito anunciou Arthur Lima na Casa Civil e Natália Resende como supersecretaria das áreas de Infraestrutura, Meio Ambiente, Logística e Transportes.

Resende integra o grupo de trabalho da mesma área na equipe da transição e trabalhou como consultora jurídica do Ministério da Infraestrutura sob a gestão Tarcísio. Ela é procuradora federal da Advocacia-Geral da União (AGU), mestre e doutoranda em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília (UnB).

Lima foi seu homem de confiança no Ministério da Infraestrutura. Ele presidiu a Empresa de Planejamento e Logística, vinculada à pasta e hoje transformada em Infra S.A. após sua incorporação pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Ele é advogado formado pela UnB e bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

