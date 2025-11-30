Brasil

Lula fala que dinheiro ‘extra’ com isenção do IR pode virar uma TV para assistir a Copa

Segundo presidente, a nova lei ataca a “principal causa da desigualdade no Brasil, a injustiça tributária”

Pronunciamento: Lula fala sobre isenção do IR (Ricardo Stuckert/PR)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 20h45.

Última atualização em 30 de novembro de 2025 às 20h56.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na noite deste domingo, 30, em pronunciamento oficial nas redes de TV e rádio sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. Segundo ele, a nova lei ataca a “principal causa da desigualdade no Brasil, a injustiça tributária”.

Segundo o presidente, o dinheiro “extra” vindo da isenção será quase equivalente a um 14º salário e servirá para a população utilizar desde numa viagem, até quitar dívidas ou “comprar uma TV para assistir a Copa”.

"Com zero de IR, uma pessoa com um salário de R$ 4,8 mil pode fazer uma economia de R$ 4 mil em um ano, é quase um 14º salário", afirmou,

O projeto de isenção para R$ 5 mil e redução da alíquota para quem fica na faixa dos R$ 5.001 a R$ 7.350 foi sancionado pelo presidente Lula na última quarta-feira, 26, após ser aprovado pelo Congresso por unanimidade.

O projeto entrará em vigor a partir de janeiro de 2026 e, segundo o presidente, o dinheiro nas mãos das pessoas injetará na economia R$ 28 bilhões, sendo um "estímulo extraordinário para o comércio, a indústria e o setor de serviços, gerando mais empregos, oportunidades e renda."

Os cálculos do governo é que 10 milhões de pessoas serão beneficiadas com a isenção total e mais 5 milhões terão isenção parcial do IR.

Para compensar o impacto fiscal, foi criado uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

A medida prevê uma progressão, partindo de 0% e chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

"A elite brasileira acumulou mais e mais privilégio que foram passados de geração em geração até chegar hoje. Talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos IR do que trabalhadores. Quem vive do suor de seu trabalho, paga até 27,5%. Quem vive de renda paga 2,5%", disse em pronunciamento.

Qual será o ganho no salário com a isenção do IR?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda BrutaGanho por MêsGanho Anual% sobre Salário
3.036,00---
3.400,0027,30354,8910,44%
3.600,0054,76711,8919,77%
3.800,0084,761.101,8929,00%
4.000,00114,761.491,8937,30%
4.200,00144,761.881,8944,81%
4.400,00177,892.312,5752,56%
4.600,00222,892.897,5762,99%
4.800,00267,893.482,5772,55%
5.000,00312,894.067,5781,35%
5.200,00286,273.721,4671,57%
5.400,00259,643.375,2862,51%
5.600,00233,013.029,1054,09%
5.800,00206,382.682,9346,26%
6.000,00179,752.336,7538,95%
6.200,00153,121.990,5732,11%
6.400,00126,491.644,4025,69%
6.600,0099,861.298,2219,67%
6.800,0073,23952,0414,00%
7.000,0046,60605,868,66%
7.200,0019,98259,693,61%
7.350,000,000,000,00%
7.400,000,000,000,00%
7.500,00--0,00%
8.000,00--0,00%

Quanto a isenção do IR vai custar?

  • R$ 25,8 bi - Renúncia fiscal em 2026 segundo o governo com as isenções
  • R$ 34,1 bi - Compensação com o imposto sobre altas rendas (estimativa do governo)

Como será a tributação de pessoas com alta renda

A alíquota será progressiva, crescendo linearmente conforme o valor aumenta.

AlíquotaRenda anual
10%R$ 1,2 milhão
7,5%R$ 1,05 milhão
5%R$ 900 mil
2,5%R$ 750 mil
0%R$ 600 mil

Como funciona a isenção do Imposto de Renda hoje?

Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3.036 do salário de todos não é tributado. 

Quando a isenção do IR começa a valer?

A isenção será válida a partir de janeiro de 2026. 

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaLuiz Inácio Lula da SilvaImpostosDicas de Imposto de Renda

