Calendário Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em dezembro

O pagamento do Bolsa Família de dezembro de 2025 começa na partir do dia 10. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

O cronograma de depósitos se estende até o dia 23, para os que têm NIS de final 0.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro 2025: