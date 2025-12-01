Invest

Calendário Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em dezembro

Pagamentos do Bolsa Família em dezembro começam na próxima no dia 10. Beneficiários com Número de identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08h52.

pagamento do Bolsa Família de dezembro de 2025 começa na partir do dia 10. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. 

O cronograma de depósitos se estende até o dia 23, para os que têm NIS de final 0.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro 2025:

  • 10 de dezembro - NIS final 1
  • 11 de dezembro - NIS final 2
  • 12 de dezembro - NIS final 3
  • 15 de dezembro - NIS final 4
  • 16 de dezembro - NIS final 5
  • 17 de dezembro - NIS final 6
  • 18 de dezembro - NIS final 7
  • 19 de dezembro - NIS final 8
  • 22 de dezembro - NIS final 9
  • 23 de dezembro - NIS final 0

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

  • Manter crianças e adolescentes na escola
  • Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)
  • Manter as carteiras de vacinação atualizadas

Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.

