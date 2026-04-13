Governo demite presidente do INSS e nomeia servidora de carreira para o cargo

(Divulgação / Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 13 de abril de 2026 às 11h26.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira, 13, a troca no comando do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira assume a presidência do órgão no lugar de Gilberto Waller, demitido após 11 meses no cargo.
A mudança foi comunicada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, que já vinha acumulando divergências com Waller desde o ano passado. O principal ponto de tensão era o tamanho da fila de requerimentos do instituto.
Dados mais recentes mostram que o INSS ainda enfrenta um volume elevado de pedidos. Em março, o estoque caiu de 3,1 milhões para 2,7 milhões. Apesar da redução, o número segue pressionado pela entrada constante de novos requerimentos, estimada em cerca de 61 mil por dia.
Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que a queda não tem sido suficiente para reverter a percepção negativa da população sobre o serviço. Após a demissão, Waller afirmou em nota que 1,625 milhão de processos foram concluídos em março, um nível recorde.
Ana Cristina Viana Silveira ingressou no INSS em 2003 como analista do Seguro Social. Antes da nomeação, ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência. Também presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos.
Em nota, Wolney Queiroz afirmou que a nova presidente tem o perfil para enfrentar o principal desafio do órgão. Segundo ele, a orientação do governo é reduzir a fila de atendimento e melhorar a prestação de serviços.
*Com O Globo