Governo demite presidente do INSS e nomeia servidora de carreira para o cargo

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira, 13, a troca no comando do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira assume a presidência do órgão no lugar de Gilberto Waller, demitido após 11 meses no cargo.

A mudança foi comunicada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, que já vinha acumulando divergências com Waller desde o ano passado. O principal ponto de tensão era o tamanho da fila de requerimentos do instituto.

Dados mais recentes mostram que o INSS ainda enfrenta um volume elevado de pedidos. Em março, o estoque caiu de 3,1 milhões para 2,7 milhões. Apesar da redução, o número segue pressionado pela entrada constante de novos requerimentos, estimada em cerca de 61 mil por dia.

Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que a queda não tem sido suficiente para reverter a percepção negativa da população sobre o serviço. Após a demissão, Waller afirmou em nota que 1,625 milhão de processos foram concluídos em março, um nível recorde.

Nova presidente é servidora de carreira

Ana Cristina Viana Silveira ingressou no INSS em 2003 como analista do Seguro Social. Antes da nomeação, ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência. Também presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos.

Em nota, Wolney Queiroz afirmou que a nova presidente tem o perfil para enfrentar o principal desafio do órgão. Segundo ele, a orientação do governo é reduzir a fila de atendimento e melhorar a prestação de serviços.

*Com O Globo