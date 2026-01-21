Brasil

AtlasIntel: rejeição a Lula é de 49,7% e a Flávio, 47,4%

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 41,1% de rejeição

Lula e Flávio: os dois são os nomes mais rejeitados (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os nomes para a disputa da presidencial com maior percentual de rejeição, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21.

Os dados mostram que 49,7% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Lula. No caso de Flávio, o percentual é de 47,4%. O líder de rejeição é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 50%. Bolsonaro está preso e não disputará a eleição deste ano.

Entre os outros nomes presidenciáveis mais rejeitados estão a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), com 44,6%, e Renan Santos (Missão), com 45,6%.

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Eduardo Leite (PSDB) aparecem com rejeição acima de 40% cada.

Ratinho Jr. (PSD), também ventilado como possível candidato à presidência, não teria o voto de 39,9%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparece com 36,9% de rejeição.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.

Rejeição

  • Jair Bolsonaro (PL): 50,0%
  • Lula (PT): 49,7%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 47,4%
  • Renan Santos (Missão): 45,6%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 44,9%
  • Nikolas Ferreira (PL): 44,7%
  • Ciro Gomes (PSDB): 43,4%
  • Romeu Zema (Novo): 42,1%
  • Eduardo Leite (PSD): 41,7%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 41,1%
  • Ronaldo Caiado (União Brasil): 40,7%
  • Ratinho Jr. (PSD): 39,9%
  • Fernando Haddad (PT): 36,9%
  • Nenhum destes: 0,1%
