Lula é o convidado do Flow Podcast nesta terça-feira, 18 de outubro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, participará do Flow Podcast nesta terça-feira, 18. A conversa será transmitida ao vivo a partir das 19h, pelo YouTube.

A participação de Lula foi confirmada nas redes sociais do programa, nesta segunda-feira, 17.

O canal do Flow tem quase 4,5 milhões de inscritos no YouTube. As transmissões são conduzidas por Igor Coelho, um dos fundadores do podcast, em um formato auto-descrito como "conversa de bar".

O cofundador Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, foi desligado da empresa em fevereiro de 2022, após defender a formalização de um partido nazista. Desde então, o podcast continua somente com Igor.

Além de artistas e influenciadores, vários políticos e autoridades já foram entrevistadas pelo Flow. O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o convidado do dia 8 de agosto.

A conversa com Bolsonaro, que durou mais de cinco horas, acumula 15 milhões de acessos no YouTube. No ao vivo, a transmissão chegou a 550 mil espectadores simultâneos.

Quando Lula vai ao Flow?

O ex-presidente Lula vai ao Flow Podcast nesta terça-feira, 18 de outubro, às 19h no horário de Brasília.

LEIA TAMBÉM: