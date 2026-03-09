Lula e Flávio devem participar de posse de Kast, presidente do Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) devem comparecer à mesma agenda na posse do presidente eleito do Chile, José Antonio Kast. O atual presidente e o pré-candidato devem se enfrentar nas eleições deste ano na disputa pela Presidência da República.

A posse de Kast está marcada para esta quarta-feira, 11, em Valparaíso, no Chile. Segundo o jornal O Globo, a presença de Lula já foi confirmada pelo Palácio do Planalto, enquanto Flávio planeja viajar ao país para acompanhar a cerimônia e fortalecer laços com políticos da direita de outros países.

Ainda segundo O Globo, a viagem de Flávio Bolsonaro é vista nos bastidores do PL como uma forma de alavancar a imagem internacional do pré-candidato à Presidência, podendo realizar encontros e trabalhar nas relações de lideranças políticas da direita latino-americana que também devem ir ao evento.

Kast foi eleito em dezembro do ano passado, consolidando a vitória da direita no comando do Chile após ele ter derrotado a candidata da coalizão governista Unidad por Chile, Jeannette Jara, em uma disputa marcada pela polarização política.

Polaruização do Chile ao Brasil

A vitória de Kast foi vista com entusiasmo por aliados da família Bolsonaro no Brasil, segundo O Globo. A direita brasileira passou a citar o político como parte de um movimento de fortalecimento de lideranças conservadoras na América Latina, composto também pelo presidente da Argentina, Javier Milei.

Já a decisão de Lula de comparecer é um gesto diplomático para manter a interlocução com o governo chileno, mesmo com as diferenças ideológicas entre o petista e Kast.

De acordo com o O Globo, a orientação do Palácio do Planalto é de manter uma relação pragmática com o governo chileno para cooperação bilateral.