Paraná Pesquisas: Cleitinho lidera em todos os cenários para o governo de MG

Cleitinho: senador do Republicanos lidera as pesquisas de intenção de voto espontânea e estimulada (Waldemir Barreto/Agência Senado)
Colaboradora
Publicado em 10 de março de 2026 às 09h30.
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera todos os cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas para o governo de Minas Gerais. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 10.
No cenário espontâneo, a maioria não sabe ou não respondeu: foram 75,3% entre os entrevistados. Já 4,7% responderam que votariam branco ou nulo.
O primeiro político a ser citado na pesquisa espontânea pelos eleitores foi Cleitinho, que recebeu 5,7% das intenções de voto neste cenário.
Em seguida, aparece o atual governador Romeu Zema (Novo), com 4,6% - Zema não pode concorrer ao cargo pois está cumprindo seu segundo mandato como governador.
Na sequência, aparecem os nomes de Nikolas Ferreira (PL) com 3,8%, Rodrigo Pacheco (PSD) com 2,2%, Mateus Simões (PSD) com 2%, Alexandre Kalil (PDT) com 0,9% e Gabriel Azevedo (MDB) com 0,2%. Outros nomes crresponderam a 0,6% das respostas.
Já no primeiro cenário estimulado para o Governo de Minas Gerais - ou seja, quando os pesquisadores apresentam os nomes dos candidatos, Cleitinho lidera com 45,6% das intenções de voto, com uma diferença de 27,2 pontos percentuais contra o segundo colocado, Rodrigo Pacheco, que recebeu 18,4%.
No segundo cenário, Cleitinho aparece com 45,8% dos votos, com distância de 23,2 pontos percentuais para Kalil, que recebeu 22,6%.
O Instituto Paraná Pesquisas fez o levantamento com entrevistas pessoais, entre os dias 4 e 7 de março de 2026.Foram ouvidos 1.350 eleitores de 52 cidades de Minas Gerais.
O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa está registrada com o número MG03797/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).