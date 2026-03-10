Paraná Pesquisas: Cleitinho lidera em todos os cenários para o governo de MG

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera todos os cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas para o governo de Minas Gerais. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 10.

No cenário espontâneo, a maioria não sabe ou não respondeu: foram 75,3% entre os entrevistados. Já 4,7% responderam que votariam branco ou nulo.

O primeiro político a ser citado na pesquisa espontânea pelos eleitores foi Cleitinho, que recebeu 5,7% das intenções de voto neste cenário.

Em seguida, aparece o atual governador Romeu Zema (Novo), com 4,6% - Zema não pode concorrer ao cargo pois está cumprindo seu segundo mandato como governador.

Na sequência, aparecem os nomes de Nikolas Ferreira (PL) com 3,8%, Rodrigo Pacheco (PSD) com 2,2%, Mateus Simões (PSD) com 2%, Alexandre Kalil (PDT) com 0,9% e Gabriel Azevedo (MDB) com 0,2%. Outros nomes crresponderam a 0,6% das respostas.

Já no primeiro cenário estimulado para o Governo de Minas Gerais - ou seja, quando os pesquisadores apresentam os nomes dos candidatos, Cleitinho lidera com 45,6% das intenções de voto, com uma diferença de 27,2 pontos percentuais contra o segundo colocado, Rodrigo Pacheco, que recebeu 18,4%.

No segundo cenário, Cleitinho aparece com 45,8% dos votos, com distância de 23,2 pontos percentuais para Kalil, que recebeu 22,6%.

O Instituto Paraná Pesquisas fez o levantamento com entrevistas pessoais, entre os dias 4 e 7 de março de 2026.Foram ouvidos 1.350 eleitores de 52 cidades de Minas Gerais.

O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada com o número MG03797/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cenários das eleições para o governo de Minas Gerais - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Cenário espontâneo

Cleitinho (Republicanos) - 5,7%

Romeu Zema (Novo) - 4,6%

Nikolas Ferreira (PL) - 3,8%

Rodrigo Pacheco (PSD) - 2,2%

Mateus Simões (PSD) - 2%

Alexandre Kalil (PDT) - 0,9%

Gabriel Azevedo (MDB) - 0,2%

Outros citados - 0,6%

Não sabe/Não respondeu - 75,3%

Branco/Nulo - 4,7%

Cenário 1 - estimulado

Cleitinho (Republicanos) - 45,6%

Rodrigo Pacheco (PSD) - 18,4%

Mateus Simões (PSD) - 8,7%

Gabriel Azevedo (MDB) - 6,2%

Não sabe/Não respondeu - 8%

Branco/Nulo - 13%

Cenário 2 - estimulado