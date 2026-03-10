Brasil

Paraná Pesquisas: Cleitinho lidera em todos os cenários para o governo de MG

Senador aparece com vantagem nas respostas espontâneas e estimuladas na disputa pelo governo estadual

Cleitinho: senador do Republicanos lidera as pesquisas de intenção de voto espontânea e estimulada (Waldemir Barreto/Agência Senado)

Giovanna Bronze
Colaboradora

Publicado em 10 de março de 2026 às 09h30.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera todos os cenários testados pelo Instituto Paraná Pesquisas para o governo de Minas Gerais. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 10.

No cenário espontâneo, a maioria não sabe ou não respondeu: foram 75,3% entre os entrevistados. Já 4,7% responderam que votariam branco ou nulo.

O primeiro político a ser citado na pesquisa espontânea pelos eleitores foi Cleitinho, que recebeu 5,7% das intenções de voto neste cenário.

Em seguida, aparece o atual governador Romeu Zema (Novo), com 4,6% - Zema não pode concorrer ao cargo pois está cumprindo seu segundo mandato como governador.

Na sequência, aparecem os nomes de Nikolas Ferreira (PL) com 3,8%, Rodrigo Pacheco (PSD) com 2,2%, Mateus Simões (PSD) com 2%, Alexandre Kalil (PDT) com 0,9% e Gabriel Azevedo (MDB) com 0,2%. Outros nomes crresponderam a 0,6% das respostas.

Já no primeiro cenário estimulado para o Governo de Minas Gerais - ou seja, quando os pesquisadores apresentam os nomes dos candidatos, Cleitinho lidera com 45,6% das intenções de voto, com uma diferença de 27,2 pontos percentuais contra o segundo colocado, Rodrigo Pacheco, que recebeu 18,4%.

No segundo cenário, Cleitinho aparece com 45,8% dos votos, com distância de 23,2 pontos percentuais para Kalil, que recebeu 22,6%.

O Instituto Paraná Pesquisas fez o levantamento com entrevistas pessoais, entre os dias 4 e 7 de março de 2026.Foram ouvidos 1.350 eleitores de 52 cidades de Minas Gerais.

O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada com o número MG03797/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cenários das eleições para o governo de Minas Gerais - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Cenário espontâneo

  • Cleitinho (Republicanos) - 5,7%
  • Romeu Zema (Novo) - 4,6%
  • Nikolas Ferreira (PL) - 3,8%
  • Rodrigo Pacheco (PSD) - 2,2%
  • Mateus Simões (PSD) - 2%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 0,9%
  • Gabriel Azevedo (MDB) - 0,2%
  • Outros citados - 0,6%
  • Não sabe/Não respondeu - 75,3%
  • Branco/Nulo - 4,7%

Cenário 1 - estimulado

  • Cleitinho (Republicanos) - 45,6%
  • Rodrigo Pacheco (PSD) - 18,4%
  • Mateus Simões (PSD) - 8,7%
  • Gabriel Azevedo (MDB) - 6,2%
  • Não sabe/Não respondeu - 8%
  • Branco/Nulo - 13%

Cenário 2 - estimulado

  • Cleitinho (Republicanos) - 45,8%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 22,6%
  • Mateus Simões (PSD) - 8,4%
  • Gabriel Azevedo (MDB) - 5,9%
  • Outros citados - 0,6%
  • Não sabe/Não respondeu - 6,4%
  • Branco/Nulo - 10,9%
