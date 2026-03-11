Lula e Flávio Bolsonaro empatam numericamente no 2º turno, diz Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatariam numericamente em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.
A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Na intenção de votos a presidente, Lula e Flávio empataram pela primeira vez, ambos com 41%.
Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), a vantagem de Lula é de nove pontos (42% x 33%).
Nos demais cenários, Lula venceria Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) com diferenças entre 10 e 21 pontos percentuais. O melhor desempenho de Lula é contra Aldo Rebelo (DC).
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 6 e 9 de março. Foram 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.
Genial/Quaest (março/26): 2º turno
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 41%
- Indecisos: 2%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Lula x Ratinho Jr.
- Lula (PT): 42%
- Ratinho Júnior (PSD): 33%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
Lula x Zema
- Lula (PT): 44%
- Romeu Zema (Novo): 34%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Lula x Caiado
- Lula (PT): 44%
- Ronaldo Caiado (União): 32%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 21%
Lula x Eduardo Leite
- Lula (PT): 42%
- Eduardo Leite (PSD): 26%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 29%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 46%
- Renan Santos (Missão): 26%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
Lula x Aldo Rebelo
- Lula (PT): 44%
- Aldo Rebelo (DC): 23%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 30%
Rejeição
Lula
- Conhece e votaria: 41%
- Não conhece: 3%
- Conhece e não votaria: 56%
Flávio Bolsonaro
- Conhece e votaria: 36%
- Não conhece: 9%
- Conhece e não votaria: 55%
Ratinho Júnior
- Conhece e votaria: 22%
- Não conhece: 40%
- Conhece e não votaria: 38%
Romeu Zema
- Conhece e votaria: 15%
- Não conhece: 52%
- Conhece e não votaria: 33%
Ronaldo Caiado
- Conhece e votaria: 14%
- Não conhece: 51%
- Conhece e não votaria: 35%
Eduardo Leite
- Conhece e votaria: 10%
- Não conhece: 55%
- Conhece e não votaria: 35%
Renan Santos
- Conhece e votaria: 5%
- Não conhece: 76%
- Conhece e não votaria: 19%