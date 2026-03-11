Brasil

Lula e Flávio Bolsonaro empatam numericamente no 2º turno, diz Genial/Quaest

Pesquisa foi realizada entre 6 e 9 de março; margem de erro é de 2 pontos percentuais

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 11 de março de 2026 às 14h00.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatariam numericamente em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.

A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Na intenção de votos a presidente, Lula e Flávio empataram pela primeira vez, ambos com 41%.

Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), a vantagem de Lula é de nove pontos (42% x 33%).

Nos demais cenários, Lula venceria Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) com diferenças entre 10 e 21 pontos percentuais. O melhor desempenho de Lula é contra Aldo Rebelo (DC).

Fundo eleitoral: entenda recurso que distribui R$ 4,9 bilhões aos partidos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 6 e 9 de março. Foram 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Genial/Quaest (março/26): 2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 41%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 41%
  • Indecisos: 2%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho Jr.

  • Lula (PT): 42%
  • Ratinho Júnior (PSD): 33%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 44%
  • Romeu Zema (Novo): 34%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Caiado

  • Lula (PT): 44%
  • Ronaldo Caiado (União): 32%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Lula x Eduardo Leite

  • Lula (PT): 42%
  • Eduardo Leite (PSD): 26%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 29%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 46%
  • Renan Santos (Missão): 26%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Lula x Aldo Rebelo

  • Lula (PT): 44%
  • Aldo Rebelo (DC): 23%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Rejeição

Lula

  • Conhece e votaria: 41%
  • Não conhece: 3%
  • Conhece e não votaria: 56%

Flávio Bolsonaro

  • Conhece e votaria: 36%
  • Não conhece: 9%
  • Conhece e não votaria: 55%

Ratinho Júnior

  • Conhece e votaria: 22%
  • Não conhece: 40%
  • Conhece e não votaria: 38%

Romeu Zema

  • Conhece e votaria: 15%
  • Não conhece: 52%
  • Conhece e não votaria: 33%

Ronaldo Caiado

  • Conhece e votaria: 14%
  • Não conhece: 51%
  • Conhece e não votaria: 35%

Eduardo Leite

  • Conhece e votaria: 10%
  • Não conhece: 55%
  • Conhece e não votaria: 35%

Renan Santos

  • Conhece e votaria: 5%
  • Não conhece: 76%
  • Conhece e não votaria: 19%
