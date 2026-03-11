Lula e Flávio Bolsonaro empatam numericamente no 2º turno, diz Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatariam numericamente em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.

A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Na intenção de votos a presidente, Lula e Flávio empataram pela primeira vez, ambos com 41%.

Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), a vantagem de Lula é de nove pontos (42% x 33%).

Nos demais cenários, Lula venceria Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) com diferenças entre 10 e 21 pontos percentuais. O melhor desempenho de Lula é contra Aldo Rebelo (DC).

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 6 e 9 de março. Foram 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Genial/Quaest (março/26): 2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 42%

Ratinho Júnior (PSD): 33%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Lula x Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 34%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (União): 32%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Lula x Eduardo Leite

Lula (PT): 42%

Eduardo Leite (PSD): 26%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 29%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 26%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Lula x Aldo Rebelo

Lula (PT): 44%

Aldo Rebelo (DC): 23%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Rejeição

Lula

Conhece e votaria: 41%

Não conhece: 3%

Conhece e não votaria: 56%

Flávio Bolsonaro

Conhece e votaria: 36%

Não conhece: 9%

Conhece e não votaria: 55%

Ratinho Júnior

Conhece e votaria: 22%

Não conhece: 40%

Conhece e não votaria: 38%

Romeu Zema

Conhece e votaria: 15%

Não conhece: 52%

Conhece e não votaria: 33%

Ronaldo Caiado

Conhece e votaria: 14%

Não conhece: 51%

Conhece e não votaria: 35%

Eduardo Leite

Conhece e votaria: 10%

Não conhece: 55%

Conhece e não votaria: 35%

Renan Santos