Lula e Bolsonaro participam de debate na Band; confira os destaques

Seis candidatos à Presidência da República participam neste domingo, 28, do primeiro debate presidencial das eleições de 2022, ao vivo na Band, em parceria com a TV Cultura, com o portal UOL e com o jornal Folha de S.Paulo.

O programa começou às 21h. O eleitor pode acompanhar pela televisão, pelos sites dos portais ou pelo YouTube, no canal da TV Bandeirantes e de outros parceiros. A EXAME publica os destaques do debate.

Os candidatos estão posicionados no estúdio na seguinte ordem, da esquerda para a direita: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Felipe D'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB).

Veja as regras do debate

São três blocos, com confrontos diretos e perguntas feitas por jornalistas.

Primeiro bloco

- Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder perguntas sobre os programas de governo

- Será uma mesma pergunta para cada dois candidatos, de acordo com o posicionamento no estúdio

- Em seguida, cada candidato terá 1 minuto para fazer a pergunta a outro candidato escolhido por ele

- O candidato que responder terá 4 minutos para resposta e tréplica

- O candidato que perguntou terá direito a um minuto para réplica

Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo (Band)

Segundo bloco

- Seis jornalistas farão perguntas e escolherão quem comenta

- Cada pergunta vai durar até 1 minuto, assim como os comentários

- O candidato escolhido para responder terá 4 minutos entre resposta e réplica

- Todos respondem e todos comentam

Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo (Band)

Terceiro bloco

- Cada candidato terá 1 minuto para fazer pergunta a outro candidato

- O candidato que responde terá 4 minutos entre resposta e tréplica

- O candidato que perguntou terá 1 minuto para réplica

- Em seguida, haverá mais uma série de perguntas programáticas para todos os candidatos

- Cada candidato terá 1 minuto para responder

- Será um pergunta para cada dois candidatos

- Depois, cada candidato terá 2 minutos para considerações finais, em ordem invertida ao início do debate

Mediadores: Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL)

Veja as datas de todos os debates para presidente no 1º turno

Estão previstos até o momento cinco principais debates para presidente no primeiro turno:

28/8 (domingo): debate da Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo (conjunto)

debate da Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo (conjunto) 2/9 (sexta-feira): debate da RedeTV

debate da RedeTV 13/9 (terça-feira): debate da TV Aparecida

debate da TV Aparecida 24/9 (sábado): debate da CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra (conjunto)

debate da CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra (conjunto) 29/9 (quinta-feira): debate da TV Globo

O primeiro turno da eleição está marcado para 2 de outubro de 2022 e o segundo turno, se houver, para 30 de outubro. Além de presidente, os eleitores escolhem neste ano governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais/distritais.

