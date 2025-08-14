Brasil

Lula diz que já convidou Trump para a COP30

Lula convida Donald Trump para a COP30, destacando a importância do evento para cobrar ações climáticas dos governantes globais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06h43.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quarta-feira, 13, que mandou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidando-o para participar da COP30, marcada para novembro em Belém do Pará. Para Lula, o evento será a "COP da verdade".

“A COP 30 Vai ser a COP do que nós queremos cobrar dos governantes do mundo, se eles acreditam ou não no que os cientistas falam de que o mundo tá passando por gravíssimos problemas. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não que nós precisamos tomar muitas providências para evitar que o planeta tenha o aquecimento acima de 1,5ºC. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não nos problemas que nós estamos tendo no clima no mundo inteiro. Porque a partir daí nós vamos tomar decisões”, disse o presidente.

Segundo Lula, os países ricos têm uma dívida de mais de US$ 1,3 trilhão por ano por causa das mudanças climáticas. “Todo mundo que defende a floresta em pé e que não conhece a Amazônia tem que saber que embaixo de cada copa daquela árvore, mora um extrativista, mora um indígena, um pescador, um pequeno trabalhador rural que precisam sobreviver”, afirmou.

Convite em meio às tarifas

A relação entre Brasília e Washington enfrenta seu pior momento em 200 anos de história, marcada por trocas de acusações, barreiras comerciais e pressões políticas. O estopim é o processo contra Bolsonaro, acusado de tentar permanecer no poder após a derrota eleitoral de 2022.

As tarifas de 50% impostas por Trump ao Brasil, as mais altas impostas a um parceiro comercial dos EUA até agora, entraram em vigor na semana passada. Estão isentos das taxações produtos como suco de laranja, minérios, aeronaves e petróleo. A lista completa soma cerca de 700 itens. Apesar disso, a taxa continua sobre outros itens importantes da pauta de exportações brasileiras, como a carne e o café, o que deve inviabilizar exportações brasileiras desses itens.

*Com Agência Brasil

