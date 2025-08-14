Lula diz que já convidou Trump para a COP30

Redação Exame
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quarta-feira, 13, que mandou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidando-o para participar da COP30, marcada para novembro em Belém do Pará. Para Lula, o evento será a "COP da verdade".
“A COP 30 Vai ser a COP do que nós queremos cobrar dos governantes do mundo, se eles acreditam ou não no que os cientistas falam de que o mundo tá passando por gravíssimos problemas. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não que nós precisamos tomar muitas providências para evitar que o planeta tenha o aquecimento acima de 1,5ºC. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não nos problemas que nós estamos tendo no clima no mundo inteiro. Porque a partir daí nós vamos tomar decisões”, disse o presidente.
Segundo Lula, os países ricos têm uma dívida de mais de US$ 1,3 trilhão por ano por causa das mudanças climáticas. “Todo mundo que defende a floresta em pé e que não conhece a Amazônia tem que saber que embaixo de cada copa daquela árvore, mora um extrativista, mora um indígena, um pescador, um pequeno trabalhador rural que precisam sobreviver”, afirmou.
A relação entre Brasília e Washington enfrenta seu pior momento em 200 anos de história, marcada por trocas de acusações, barreiras comerciais e pressões políticas. O estopim é o processo contra Bolsonaro, acusado de tentar permanecer no poder após a derrota eleitoral de 2022.
As tarifas de 50% impostas por Trump ao Brasil, as mais altas impostas a um parceiro comercial dos EUA até agora, entraram em vigor na semana passada. Estão isentos das taxações produtos como suco de laranja, minérios, aeronaves e petróleo. A lista completa soma cerca de 700 itens. Apesar disso, a taxa continua sobre outros itens importantes da pauta de exportações brasileiras, como a carne e o café, o que deve inviabilizar exportações brasileiras desses itens.
