'Vivemos uma tentativa de golpe', diz Lula após encontro com autor Steven Levitsky

Nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o professor Steven Levitsky, cientista político e autor do best-seller “Como as Democracias Morrem”, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, Lula destacou a importância de ouvir vozes que defendem a democracia, especialmente em tempos de crescente extremismo.

"Extremismo subverte princípios da sociedade": Lula enfatizou que o3 Brasil está enfrentando uma tentativa de golpe, com planos para manter no poder um grupo político que perdeu as eleições presidenciais. Ele mencionou o 8 de janeiro de 2023, quando a destruição nas sedes dos Três Poderes marcou um episódio de grave tensão política.escritores

Escalada nas Relações Brasil-EUA

O encontro com Levitsky ocorre em um contexto de crescente tensão nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, criticou o programa Mais Médicos, uma iniciativa de saúde pública do Brasil, e anunciou a revogação dos vistos americanos de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, dois ex-funcionários do Ministério da Saúde que participaram do programa.

Além disso, o governo de Donald Trump acusou Lula de reprimir o debate democrático e a expressão dos simpatizantes de Jair Bolsonaro (PL), também citando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, como alvo de críticas em um relatório sobre direitos humanos. O governo brasileiro também se deparou com tarifas de 50% sobre vários produtos brasileiros, e o Departamento de Estado dos EUA impôs sanções por meio da Lei Magnitsky, afetando Moraes.