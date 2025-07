Suco de laranja, petróleo, aviões e quase 700 itens escapam de tarifa de Trump; veja lista completa

A ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que oficializou a tarifa de importação de 50% sobre os produtos brasileiros, tem diversos produtos com isenção da medida.

Itens brasileiros exportados para os Estados Unidos, como suco de laranja, minérios, petróleo e avião, não terão a taxação adicional de 40%, segundo documento.

A medida entrará em vigor em sete dias, no dia 6 de julho.

O governo americano havia anunciado taxa mínima de 10% para o Brasil em 2 de abril. Os produtos isentos agora ficarão com a taxa de 10%.

Ao todo, mais de 700 categorias não serão atingidas pela tarifa de 50%. Uma parcela dos itens estão relacionados a artigos de aeronaves - exceto as militares -, seus motores, peças e componentes; além de simuladores de voo terrestre e suas peças e componentes do Brasil.

Fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos

No tarifaço anunciado em abril, o Brasil havia ficado na categoria mais baixa, de 10% de taxas extras. Os EUA possuem superávit comercial com o Brasil. Ou seja: vendem mais produtos para cá do que os brasileiros enviam para os americanos.

No primeiro trimestre de 2025, os dois países trocaram US$ 20 bilhões em mercadorias, sendo que os EUA tiveram superavit de US$ 653 milhões, segundo dados da plataforma Comexstat, do governo brasileiro.

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás da China. Os principais produtos exportados pelo Brasil para os EUA no ano passado foram: