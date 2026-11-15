Enem 2026: como dividir o tempo entre Matemática e Ciências no segundo dia?

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será aplicado neste domingo, 15, com questões de Matemática e Ciências da Natureza. Os candidatos terão cinco horas para responder a 90 questões objetivas, de múltipla escolha, sendo 45 de cada área.

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília, mas o exame só começa às 13h30, terminando às 18h30. Os candidatos terão cinco horas para responder às questões e preencher o cartão-resposta.

Na prova, um dos principais desafios é organizar o tempo para evitar que exercícios mais complexos comprometam o desempenho geral. A EXAME compilou orientações de cursinhos e materiais preparatórios sobre como organizar a resolução das questões, distribuir o tempo e aproveitar melhor as cinco horas de prova.

Por onde começar a prova?

Uma das estratégias recomendadas é fazer uma primeira leitura geral do caderno para identificar questões mais simples, médias e difíceis. A ideia é não seguir necessariamente a ordem numérica das perguntas, mas priorizar aquelas que o candidato consegue resolver com mais segurança.

Na primeira rodada, vale responder aos exercícios de resolução mais direta, que exigem menos tempo ou cujo conteúdo o estudante domina. Questões que demandam cálculos extensos, muitas etapas ou maior reflexão podem ser deixadas para depois.

Essa abordagem ajuda a evitar que o candidato gaste vários minutos em um único problema enquanto deixa perguntas mais simples sem resposta.

Quanto tempo gastar em cada questão?

No segundo dia do Enem, os estudantes têm cinco horas para responder 90 questões. Isso representa uma média de aproximadamente três minutos e 20 segundos por item, sem considerar o tempo reservado ao preenchimento do cartão-resposta e às pausas.

Uma referência utilizada em orientações preparatórias é resolver cerca de 20 questões por hora. O ritmo, porém, não precisa ser idêntico em todos os momentos: perguntas mais diretas podem levar menos de um minuto, enquanto outras exigem cálculos e interpretação mais demorados.

O importante é acompanhar o andamento da prova. Como relógios são proibidos, os candidatos devem observar as marcações de tempo feitas pelos fiscais no quadro, atualizadas a cada 30 minutos.

Uma forma de se organizar é estabelecer metas intermediárias:

Primeira hora: avançar pelas questões mais fáceis e identificar aquelas que precisam ser retomadas;

Horas seguintes: continuar resolvendo itens acessíveis e voltar às questões médias;

Última hora: concluir as perguntas pendentes, fazer tentativas nas mais difíceis e conferir o cartão-resposta.

O planejamento pode ser adaptado conforme o ritmo individual, desde que o candidato não deixe o preenchimento do gabarito para os minutos finais.

É melhor começar por Matemática ou Ciências da Natureza?

Não há uma regra única. O estudante pode começar pela área em que tem mais facilidade ou alternar entre Matemática e Ciências da Natureza em blocos de questões.

Uma possibilidade é resolver um conjunto de perguntas de Matemática, passar para Ciências da Natureza e depois retornar à primeira área. A alternância pode ajudar a reduzir o cansaço de permanecer muito tempo concentrado em um único tipo de exercício.

Outra estratégia é começar pela disciplina em que o candidato costuma ter melhor desempenho em simulados. O mais importante é evitar que a escolha inicial comprometa o tempo disponível para a outra área.

Como ganhar tempo na leitura dos enunciados?

A leitura dos enunciados também pode influenciar o ritmo da prova. Uma estratégia é começar pelo comando da questão, identificando o que ela pede (calcular, comparar, determinar ou interpretar) antes de ler todo o texto de apoio.

Depois, o candidato pode buscar no enunciado, nos gráficos e nas tabelas as informações necessárias para chegar à resposta.

Gráficos, tabelas e infográficos merecem atenção especial. É importante conferir títulos, legendas, unidades de medida e valores, já que a interpretação correta dos dados pode ser decisiva para resolver a questão.

O que fazer quando uma questão está muito difícil?

Se o candidato perceber que está gastando muito tempo sem conseguir avançar, a orientação é interromper a tentativa e seguir para outra pergunta. Insistir em um exercício complexo pode prejudicar o desempenho geral, especialmente quando ainda há itens mais simples no caderno.

Na segunda rodada, com as questões mais acessíveis concluídas, o estudante pode voltar aos problemas pendentes e dedicar mais tempo àqueles em que consegue identificar um caminho de resolução.

Também é importante evitar deixar respostas em branco. Quando não souber resolver uma questão, o candidato pode tentar eliminar alternativas incompatíveis com o enunciado e escolher entre as opções restantes.

Como organizar o preenchimento do cartão-resposta?

O cartão-resposta é o documento utilizado para corrigir as questões objetivas do Enem. Por isso, o preenchimento precisa ser feito com atenção, sem rasuras ou marcações fora dos campos indicados. A caneta utilizada deve ser esferográfica de tinta preta e fabricada com material transparente.

A recomendação é reservar aproximadamente 20 minutos para essa etapa, além de um período para conferir as respostas. O candidato pode preencher o cartão em blocos, ao longo da prova, ou em momentos previamente definidos, evitando deixar todas as marcações para o final.

Antes de entregar o material, é importante verificar se todas as respostas foram transcritas corretamente e se não há questões sem marcação.

Como preencher o cartão-resposta do Enem?

Além de marcar as alternativas escolhidas, o participante precisa cumprir algumas etapas obrigatórias:

Identificar-se com letra de forma no topo do documento, na linha de quadradinhos;

Marcar a cor do caderno de questões recebido (amarela, rosa, azul ou branca);

Transcrever a frase de segurança da capa da prova no espaço indicado;

Assinar a folha no local pontilhado, antes de entregá-la ao fiscal.

O cartão deve ser preenchido com cuidado e não pode ser amassado, dobrado, borrado ou molhado. Danos que comprometam a leitura do documento podem resultar na eliminação do participante.

Como se preparar na véspera?

Na reta final, a recomendação é priorizar a revisão de conteúdos já estudados, em vez de tentar aprender assuntos complexos do zero. Revisar fórmulas, conceitos fundamentais e erros cometidos em simulados pode ajudar a consolidar o conhecimento.

Também vale evitar uma rotina de estudos excessivamente intensa na véspera. Descanso, alimentação e organização dos materiais necessários para a prova fazem parte da preparação.

O que devo levar para o segundo dia do Enem?

Os participantes devem separar os itens obrigatórios antes de sair de casa. Confira:

Documento oficial de identificação com foto, válido;

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Cartão de Confirmação da Inscrição, que pode ser impresso diretamente na Página do Participante.

Os documentos aceitos são: Carteira de Identidade; documento de identificação profissional emitido por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.

Além deles, candidatos também podem levar documento digital com foto, como e-Título, Carteira de Identidade Nacional (CIN) e CNH ou RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no Gov.br.

O cartão de confirmação informa o local de aplicação e outras informações importantes sobre o exame. Embora seja recomendado levá-lo, o documento não é obrigatório.

Os estudantes também poderão levar comidas e bebidas, seguindo algumas regras: