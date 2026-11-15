O que levar, que horas começa, quantas questões? Tudo sobre o 2º dia do Enem 2026

Enem: A prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Portões fecham 13h no horário de Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Publicado em 15 de novembro de 2026 às 07h00.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ocorre em dois dias. No segundo dia, os candidatos enfrentam 90 questões de matemática e ciências da natureza, com portões abrindo às 12h e fechando às 13h. É crucial chegar cedo, levar documentos exigidos e seguir regras de segurança alimentar durante a prova.
O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo, 15. Os candidatos terão cinco horas para responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza, em uma etapa que exige atenção não apenas ao conteúdo, mas também às regras de aplicação e ao preenchimento do cartão-resposta.
Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília, com aplicação total de cinco horas.
Para evitar imprevistos, é importante conferir antecipadamente os documentos exigidos, os materiais permitidos e as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
No segundo domingo do Enem, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. A recomendação é chegar com antecedência ao local de prova.
Quem chegar depois do fechamento dos portões não poderá entrar, mesmo que tenha perdido apenas alguns minutos.
A prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Os candidatos terão cinco horas para responder às questões e preencher o cartão-resposta.
Os participantes devem separar os itens obrigatórios antes de sair de casa. Confira:
Os documentos aceitos são: Carteira de Identidade; documento de identificação profissional emitido por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.
Além deles, candidatos também podem levar documento digital com foto, como e-Título, Carteira de Identidade Nacional (CIN) e CNH ou RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no Gov.br.
O cartão de confirmação informa o local de aplicação e outras informações importantes sobre o exame. Embora seja recomendado levá-lo, o documento não é obrigatório.
Os estudantes também poderão levar comidas e bebidas, seguindo algumas regras:
No segundo domingo, os candidatos terão de responder a 90 questões objetivas, com múltipla escolha, divididas igualmente entre duas áreas do conhecimento:
A prova será aplicada nos mesmos locais do primeiro domingo. Mesmo quem faltou à primeira etapa poderá participar normalmente do segundo dia, desde que compareça ao local indicado no cartão de confirmação.
Os candidatos não podem utilizar relógios durante a aplicação do Enem. Para acompanhar o tempo disponível, devem observar as marcações feitas pelos fiscais no quadro da sala.
Os horários são atualizados a cada 30 minutos, permitindo que os participantes acompanhem o andamento da prova e organizem o tempo para responder às questões e preencher o cartão-resposta.
O cartão-resposta é o documento utilizado pelo Inep para corrigir as questões objetivas e calcular a nota dos candidatos. Por isso, qualquer erro no preenchimento pode comprometer o resultado.
Além de marcar as alternativas escolhidas, o participante precisa cumprir algumas etapas obrigatórias:
O cartão deve ser preenchido com cuidado e não pode ser amassado, dobrado, borrado ou molhado. Danos que comprometam a leitura do documento podem resultar na eliminação do participante.
Glossário
O que é Inep?
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pela organização do Enem
O que é Enem?
Exame Nacional do Ensino Médio, prova nacional que avalia competências dos estudantes do ensino médio