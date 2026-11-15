O que levar, que horas começa, quantas questões? Tudo sobre o 2º dia do Enem 2026

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo, 15. Os candidatos terão cinco horas para responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza, em uma etapa que exige atenção não apenas ao conteúdo, mas também às regras de aplicação e ao preenchimento do cartão-resposta.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília, com aplicação total de cinco horas.

Para evitar imprevistos, é importante conferir antecipadamente os documentos exigidos, os materiais permitidos e as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Que horas abrem e fecham os portões do Enem?

No segundo domingo do Enem, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. A recomendação é chegar com antecedência ao local de prova.

Quem chegar depois do fechamento dos portões não poderá entrar, mesmo que tenha perdido apenas alguns minutos.

A prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Os candidatos terão cinco horas para responder às questões e preencher o cartão-resposta.

O que devo levar para o segundo dia do Enem?

Os participantes devem separar os itens obrigatórios antes de sair de casa. Confira:

Documento oficial de identificação com foto, válido;

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Cartão de Confirmação da Inscrição, que pode ser impresso diretamente na Página do Participante.

Os documentos aceitos são: Carteira de Identidade; documento de identificação profissional emitido por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.

Além deles, candidatos também podem levar documento digital com foto, como e-Título, Carteira de Identidade Nacional (CIN) e CNH ou RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no Gov.br.

O cartão de confirmação informa o local de aplicação e outras informações importantes sobre o exame. Embora seja recomendado levá-lo, o documento não é obrigatório.

Os estudantes também poderão levar comidas e bebidas, seguindo algumas regras:

Alimentos industrializados, como salgadinhos, barrinhas, bolachas e biscoitos, devem estar com as embalagens originais fechadas e com os rótulos visíveis.

Alimentos caseiros, como lanches e frutas, devem ser transportados em potes transparentes ou sacos plásticos próprios para alimentos.

Vistoria: O chefe de sala ou os fiscais podem solicitar a vistoria do seu lanche a qualquer momento por motivos de segurança. A recusa injustificada em permitir a conferência pode levar à eliminação do exame.

Quais matérias caem no segundo dia do Enem?

No segundo domingo, os candidatos terão de responder a 90 questões objetivas, com múltipla escolha, divididas igualmente entre duas áreas do conhecimento:

Matemática e suas tecnologias: 45 questões;

Ciências da natureza e suas tecnologias: 45 questões de física, química e biologia.

A prova será aplicada nos mesmos locais do primeiro domingo. Mesmo quem faltou à primeira etapa poderá participar normalmente do segundo dia, desde que compareça ao local indicado no cartão de confirmação.

Como controlar o tempo durante a prova?

Os candidatos não podem utilizar relógios durante a aplicação do Enem. Para acompanhar o tempo disponível, devem observar as marcações feitas pelos fiscais no quadro da sala.

Os horários são atualizados a cada 30 minutos, permitindo que os participantes acompanhem o andamento da prova e organizem o tempo para responder às questões e preencher o cartão-resposta.

Como preencher o cartão-resposta do Enem?

O cartão-resposta é o documento utilizado pelo Inep para corrigir as questões objetivas e calcular a nota dos candidatos. Por isso, qualquer erro no preenchimento pode comprometer o resultado.

Além de marcar as alternativas escolhidas, o participante precisa cumprir algumas etapas obrigatórias:

Identificar-se com letra de forma no topo do documento, na linha de quadradinhos;

Marcar a cor do caderno de questões recebido (amarela, rosa, azul ou branca);

Transcrever a frase de segurança da capa da prova no espaço indicado;

Assinar a folha no local pontilhado, antes de entregá-la ao fiscal.

O cartão deve ser preenchido com cuidado e não pode ser amassado, dobrado, borrado ou molhado. Danos que comprometam a leitura do documento podem resultar na eliminação do participante.