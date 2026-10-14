Lula defende fim da escala 6x1 e das bets em carta a evangélicos

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgará nesta quarta-feira, 14, uma carta às famílias evangélicas na qual defende o combate às apostas online, o fim da escala 6x1 e a valorização da família. O documento foi revelado antecipadamente pela jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo. A iniciativa ocorre durante a campanha de Lula à reeleição, antes do segundo turno presidencial de 25 de outubro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgará nesta quarta-feira, 14, uma carta dirigida às famílias evangélicas, na qual defende o combate às apostas online, o fim da escala de trabalho 6x1 e a valorização da família. A informação foi antecipada pela jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo, que teve acesso exclusivo ao documento.

O texto será divulgado durante a campanha de Lula à reeleição, a menos de duas semanas do segundo turno presidencial, marcado para 25 de outubro. A carta também reúne compromissos nas áreas de segurança pública, saúde e renda.

Na mensagem, Lula afirma que, embora não seja evangélico, respeita as diferentes religiões e compartilha com os fiéis o compromisso de cuidar das famílias brasileiras.

“Não sou evangélico, mas tenho total respeito por quem é, assim como tenho por todas as religiões e profissões de fé. Temos uma coisa em comum: o compromisso de cuidar das famílias brasileiras, pois somente lares fortes podem produzir uma nação forte!”, escreveu.

A distribuição do documento ficará principalmente a cargo da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, movimento que apoia a reeleição do presidente.

Lula defende fim das bets e da escala 6x1 em carta

Entre os principais pontos do documento, Lula destaca o combate às apostas online, conhecidas como bets, e a proposta de redução da jornada de trabalho.

O presidente associa as duas medidas à proteção das famílias. Na carta, afirma que as apostas estão prejudicando lares brasileiros e defende a ampliação do descanso semanal para dois dias.

“Dentre as várias ações do meu governo que abençoam suas famílias, relembro a vocês, por exemplo, o combate às apostas online, as Bets, que estão destruindo tantos lares, e meu empenho para que todos tenham dois dias de descanso semanal, pois a vida não se resume ao trabalho.”

Lula argumenta que a redução da jornada permitiria aos trabalhadores passar mais tempo com familiares e participar de atividades religiosas.

“Para o povo evangélico, isso garante, inclusive, mais tempo para estar na igreja em comunhão com os irmãos e em adoração”, afirma.

O fim da escala 6x1 é discutido no Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, com dois dias de descanso e sem redução salarial.

Segurança pública e proteção das mulheres também são citadas

Além das propostas relacionadas ao trabalho e às apostas, Lula afirma que pretende ampliar as ações de combate à violência e ao crime organizado.

O presidente cita a proteção de mulheres, crianças e adolescentes entre suas prioridades e defende o uso de inteligência na segurança pública.

“Sigo também empenhado em proteger as mulheres, combater todos os tipos de violência e o crime organizado com inteligência: prender os bandidos, proteger as nossas crianças e adolescentes e poupar as vidas inocentes.”

Na carta, Lula também menciona compromissos com a melhoria da saúde pública, o aumento real da renda, a recuperação do poder de compra e a preservação ambiental.

O presidente afirma ainda que seu governo não apoia medidas que prejudiquem a liberdade religiosa ou provoquem o fechamento de templos.

Lula pede discernimento aos evangélicos para votar no segundo turno

Na parte final do documento, Lula faz referência à fé dos eleitores evangélicos e pede que busquem orientação religiosa antes de decidir o voto.

“Sei que, nas famílias evangélicas, tudo se decide em oração. Por isso, conclamo vocês a pedirem discernimento a Deus para fazer a escolha nesta eleição. Vá às urnas com a consciência livre e com a aliança renovada com o nosso amado Brasil.”

O presidente também menciona sua trajetória pessoal e política. Ele recorda a infância ao lado da mãe, Dona Lindu, e dos sete irmãos, além de afirmar que sua experiência familiar orientou sua atuação pública.

Ao encerrar a mensagem, Lula agradece a atenção dos leitores e afirma que conta com suas orações.

Leia a carta na íntegra

"Queridas famílias evangélicas do Brasil,

Resolvi escrever a vocês com o coração aberto, cheio de verdade, pois os cristãos com quem tenho dialogado estão me ensinando que a Bíblia nos orienta a “seguir a verdade em amor.” Não sou evangélico, mas tenho total respeito por quem é, assim como tenho por todas as religiões e profissões de fé. Temos uma coisa em comum: o compromisso de cuidar das famílias brasileiras, pois somente lares fortes podem produzir uma nação forte!

Aprendi dentro de casa o valor do trabalho, resistindo bravamente com minha mãe, Dona Lindu, para criar uma família com sete irmãos. Com essa base familiar sólida, aprendi a amar e a lutar para transformar a realidade. É nesse chão que a minha história se encontra com a história de vida e de fé da sua família. Entrei para a política com esse compromisso em meu coração: ajudar a mudar as condições de vida das famílias pobres e batalhadoras.

Numa longa e difícil jornada, me tornei Presidente do Brasil por três vezes. Agora, disputo o quarto mandato. Cheguei até aqui com a proteção divina, orientado por um propósito e missão. Tenho absoluta certeza de que, se não fosse a boa mão de Deus, eu nem teria saído vivo das várias batalhas que enfrentei. Guiado por Ele estou aqui, mais uma vez, fazendo a defesa das famílias brasileiras com ações concretas, como tenho feito ao longo de toda a minha jornada política, e não com discursos vazios, como muitos outros fazem. As famílias são a base do Brasil que queremos.

Dentre as várias ações do meu governo que abençoam suas famílias, relembro a vocês, por exemplo, o combate às apostas online, as Bets, que estão destruindo tantos lares, e meu empenho para que todos tenham dois dias de descanso semanal, pois a vida não se resume ao trabalho.

As pessoas precisam de mais tempo para descansar, ter lazer e estar em casa com os seus, fortalecendo os vínculos familiares. Para o povo evangélico, isso garante, inclusive, mais tempo para estar na igreja em comunhão com os irmãos e em adoração. Sigo também empenhado em proteger as mulheres, combater todos os tipos de violência e o crime organizado com inteligência: prender os bandidos, proteger as nossas crianças e adolescentes e poupar as vidas inocentes.

Jamais poderão nos acusar de estarmos comprometidos com políticas que destroem vidas, que fecham templos ou que não demonstrem respeito, como Jesus nos ensinou, que devemos amar a todas as pessoas. Precisamos avançar mais, precisamos amar mais! Até aqui, ajudei a arrumar a nossa casa, o Brasil. Mas sei que ainda há muito a ser feito. Estou escutando o clamor legítimo e urgente de vocês por mudanças, por segurança, por futuro e prosperidade. Estou comprometido com a melhoria da saúde pública, para que sua família fique bem cuidada; com o aumento real da renda, com poder de compra; e com a preservação da natureza criada por Deus. O Brasil é nosso! Eu vou escutar e atender aos anseios de vocês.

Sei que, nas famílias evangélicas, tudo se decide em oração. Por isso, conclamo vocês a pedirem discernimento a Deus para fazer a escolha nesta eleição. Vá às urnas com a consciência livre e com a aliança renovada com o nosso amado Brasil.

Com gratidão por sua atenção e generosa leitura, conto com suas orações e sigo olhando firmemente para a esperança da vitória e de um Brasil mais justo, respeitoso e com oportunidades para todos.

ÀS FAMÍLIAS EVANGÉLICAS BRASILEIRAS “Precisamos avançar mais!”