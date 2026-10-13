Pesquisas para presidente hoje: Flávio Bolsonaro lidera em todos os levantamentos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas quatro pesquisas nacionais de intenção de voto para o segundo turno divulgadas nesta terça-feira, 13 de outubro. É isso que mostram os últimos levantamentos do BTG/Nexus, PoderData/Aya, Futura Inteligência e Gerp.

Apesar da vantagem numérica do candidato do PL, três pesquisas apontam empate técnico entre os dois candidatos, considerando as respectivas margens de erro.

A exceção é o levantamento da Gerp, que registra uma diferença de dez pontos percentuais nos votos válidos.

A resposta final do eleitor será validade no segundo turno das eleições presidenciais, que está marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

Veja os resultados das pesquisas mais recentes e como cada levantamento foi realizado.

Resultado das pesquisas para presidente

BTG/Nexus: Flávio tem 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula

A pesquisa BTG/Nexus, divulgada em 13 de outubro, também aponta vantagem numérica de Flávio Bolsonaro. O senador tem 52% dos votos válidos, enquanto Lula registra 48%.

No total de intenções de voto, Flávio aparece com 48%, ante 45% do presidente. Outros 5% dos entrevistados pretendem votar em branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

A diferença de quatro pontos percentuais nos votos válidos configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

O instituto entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre os dias 10 e 12 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no TSE sob o número BR-07997/2026.

PoderData/Aya: Flávio tem 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula

O levantamento PoderData/Aya divulgado nesta terça-feira mostra uma redução da vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula. O senador registra 51% dos votos válidos, enquanto o presidente tem 49%.

Na comparação com a rodada anterior, realizada cinco dias antes, Lula avançou dois pontos percentuais, e Flávio recuou na mesma proporção. A diferença entre os candidatos caiu de seis para dois pontos percentuais.

Como a margem de erro é de 1,8 ponto percentual, os dois estão tecnicamente empatados.

A pesquisa ouviu 3.000 pessoas em 686 municípios das 27 unidades da Federação, entre 10 e 12 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, pelo sistema de Unidade de Resposta Audível (URA), em que os participantes ouvem perguntas gravadas e respondem pelo teclado do aparelho.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e está registrado no TSE sob o número BR-01209/2026.

Futura Inteligência: Flávio tem 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Lula

A pesquisa Futura Inteligência divulgada em 13 de outubro aponta Flávio Bolsonaro com 51,8% dos votos válidos, ante 48,2% de Lula.

No cenário de votos totais, o senador registra 50% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 46,6%. Brancos e nulos somam 1,7%, e outros 1,7% não souberam responder.

A diferença entre os candidatos nos votos válidos é de 3,6 pontos percentuais. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.

O instituto entrevistou 2.000 eleitores por telefone, entre os dias 7 e 10 de outubro, utilizando o método de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI). O levantamento tem nível de confiança de 95%, foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00650/2026.

Gerp: Flávio tem 55% dos votos válidos, contra 45% de Lula

A pesquisa Gerp divulgada em 13 de outubro mostra a maior diferença entre os candidatos entre os cinco levantamentos analisados. Flávio Bolsonaro registra 55% dos votos válidos, enquanto Lula tem 45%.

Considerando o total de intenções de voto, o senador aparece com 53%, ante 44% do presidente. Outros 3% não souberam responder, enquanto 1% votaria em qualquer um dos candidatos e 1% não escolheria nenhum dos dois.

O levantamento também aponta diferenças no apoio aos candidatos por perfil do eleitor. Flávio tem vantagem entre os homens e na faixa de renda familiar de dois a cinco salários mínimos. Lula aparece à frente entre as mulheres e os eleitores com renda de até um salário mínimo.

A Gerp entrevistou 2.400 eleitores nos dias 8, 9 e 12 de outubro, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%.

A pesquisa foi contratada por Gerp Mercadologia e está registrada no TSE sob o protocolo BR-07877/2026.

O que significa empate técnico nas pesquisas eleitorais?

O empate técnico ocorre quando a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro de uma pesquisa. Isso significa que o levantamento não permite afirmar, com segurança estatística, que um candidato esteja efetivamente à frente do outro.

Por isso, embora Flávio Bolsonaro lidere numericamente os cinco levantamentos analisados, os resultados de Datafolha, BTG/Nexus, PoderData/Aya e Futura não indicam uma vantagem estatisticamente conclusiva.

A pesquisa Gerp apresenta um cenário diferente, com dez pontos percentuais de distância entre os candidatos nos votos válidos. Ainda assim, os resultados representam um retrato das intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas, e não uma previsão definitiva do resultado das urnas.