Lula anunciará nova faculdade em São Paulo e planeja ato com investimentos no Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 29, que deve ir a São Paulo na próxima semana para anunciar uma nova faculdade na capital paulista. "Eu, na semana que vem, devo ir a São Paulo anunciar a faculdade na zona leste. Foi prometida ainda quando o Haddad era prefeito, ele deu o terreno, e essa faculdade não foi feita. Eu vou lá anunciar, nós vamos começar a fazer", disse ele.

Lula não disse a qual faculdade está se referindo. O mais provável é que seja a criação de um câmpus da Unifesp em Itaquera.

Investimentos no estado

O presidente também disse que fará um ato no Estado sobre investimentos e que convidará o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tarcísio é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, principal adversário de Lula na política nacional.

"Vamos tentar fazer um ato com a participação do governo do Estado, se quiser participar. Se não quiser participar nós vamos fazer o ato do mesmo jeito", disse Lula.

"Como nós somos civilizados, nós vamos fazer e vamos convocar o governador, porque é importante ele estar. Os compromissos que nós vamos assumir são com ele também. Se nós vamos emprestar dinheiro do BNDES para fazer a ferrovia Campinas-SP, nós queremos que o governador esteja presente", declarou o presidente da República.

Lula disse que deverá ir a Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais, além de São Paulo, antes de embarcar para a Índia em 7 de setembro. Ele irá ao país asiático para a reunião do G20.

O petista falou durante o programa Conversa com o Presidente, produzido pela EBC. A produção é uma espécie de live de Lula, veiculada toda terça-feira de manhã.