Lula diz que maioria dos congressistas não representa o 'povo trabalhador'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 29, que a maioria dos deputados e senadores não representa o "povo trabalhador". Também afirmou que quando o eleitor vota "de forma estabanada", "planta vento e colhe tempestade".

O petista também afirmou que no Brasil há "pessoas espertas" que burlam o Imposto de Renda, ou que conseguem benefícios em projetos votados no Congresso.

Além disso, o presidente disse que hoje o Brics é mais forte do que o G7. Lula esteve na reunião de cúpula dos Brics na semana passada, realizada na África do Sul.

Lula falou durante o programa Conversa com o Presidente, produzido pela EBC. A produção é uma espécie de "live" de Lula, veiculada toda terça-feira de manhã.

Rico no IR

O presidente Lula também disse que começou, como dizia na campanha, a colocar o pobre no Orçamento e o rico no Imposto de Renda. Ele se refere à nova política de valorização do salário mínimo e aos projetos para taxar offshores e rendimentos de fundos exclusivos, tema de cerimônia realizada ontem no Palácio do Planalto.

"Durante a campanha eu dizia que a solução do Brasil vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no Imposto de Renda e o pobre no Orçamento. É isso que nós começamos a fazer ontem (segunda-feira)", declarou o presidente.

"Se a gente for comparar, proporcionalmente o mais pobre paga mais IR do que o dono do banco. Porque só desconta mesmo de quem vive de salário", disse Lula.

"Fizemos uma coisa justa, sensata, que eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos proteja os mais pobres", afirmou o presidente brasileiro.

De acordo com Lula, o aumento do salário mínimo foi pequeno, mas a política de valorização "é um sinal muito grande"