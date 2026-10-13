Lula promete Pé-de-Meia para universitários, com pagamento mensal de R$ 700 por estudante

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira, 13, que vai cria uma modalidade do programa Pé-de-Meia para universitários caso seja reeleito.

Segundo anúncio nas redes sociais, todos os jovens estudantes vão receber R$ 700 de poupança por mês, durante 10 meses por ano. Além disso, o governo propõe depositar em uma poupança R$ 2.500 por ano. Considerando um curso de quatro anos de graduação, portanto, o valor acumulado ao longo da graduação será de R$ 10 mil, que poderão ser retirados pelos estudantes, com correção monetária, após a conclusão do curso.

"Quando o jovem se formar, ele terá o dinheiro para começar a sua iniciação profissional", disse Lula.

Coordenador da campanha de Lula à reeleição, o senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE) diz que a estimativa é de que anova modalidade do programa custe R$ 4,6 bilhões por ano e beneficie cerca de 1 milhão de universitários.