Quaest no DF: Flávio Bolsonaro lidera com 50% das intenções de voto; Lula tem 40%

Redação Exame
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17h24.
A primeira pesquisa do Instituto Quaest no Distrito Federal para o segundo turno das eleições para a Presidência da República mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança na capital federal.
O levantamento foi encomendado pela TV Globo no DF e é o primeiro desde que o segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi confirmado.
Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:
Para 94% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 6% dizem que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
A pesquisa divulgada nesta segunda-feira (12) também mediu a aprovação do trabalho de Lula como presidente no Distrito Federal. Na comparação com a rodada anterior, a aprovação ao governo cresceu, enquanto a desaprovação recuou.
Veja abaixo os números da avaliação do governo:
A Quaest entrevistou 1.104 pessoas de 16 anos ou mais no DF, entre os dias 8 e 11 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa no TSE é DF-08737/2026.