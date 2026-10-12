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Quaest no DF: Flávio Bolsonaro lidera com 50% das intenções de voto; Lula tem 40%

Senador do PL abre dez pontos de vantagem sobre o atual presidente no Distrito Federal, aponta primeira pesquisa da Quaest no 2º turno

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 17h24.

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A primeira pesquisa do Instituto Quaest no Distrito Federal para o segundo turno das eleições para a Presidência da República mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança na capital federal.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo no DF e é o primeiro desde que o segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi confirmado.

Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 40%
  • Em branco/nulo/nenhum: 6%
  • Não sabe: 4%

Para 94% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 6% dizem que ainda podem mudar o voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Aprovação do trabalho de Lula no DF

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira (12) também mediu a aprovação do trabalho de Lula como presidente no Distrito Federal. Na comparação com a rodada anterior, a aprovação ao governo cresceu, enquanto a desaprovação recuou.

Veja abaixo os números da avaliação do governo:

  • Aprova: 42% (eram 37%)
  • Desaprova: 54% (eram 59%)
  • Não sabe: 4% (eram 4%)

A Quaest entrevistou 1.104 pessoas de 16 anos ou mais no DF, entre os dias 8 e 11 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa no TSE é DF-08737/2026.

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