Lula anuncia Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo secretário-geral da Presidência da República. Ele vai entrar no lugar de Márcio Macêdo (PT-SE), que estava no posto desde o início deste terceiro mandato de Lula.

Entre as atribuições da Secretaria-Geral está a função de promover a articulação do governo federal com movimentos sociais.

Nos últimos meses, Boulos tem articulado temas caros ao governo, como a escala 6 por 1 e contra a PEC da Blindagem.

Boulos é integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Ele concorreu duas vezes ao cargo de prefeito de São Paulo, sem sucesso em ambas as ocasiões, além de ter participado da eleição presidencial de 2018, vencida por Jair Bolsonaro.

Já Macêdo foi eleito deputado federal por duas vezes, além de ter trabalhado no governo de Marcelo Déda.

Quem é Guilherme Boulos

Guilherme Boulos é professor, psicanalista, escritor, ativista e político. É filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) desde 2018. Graduou-se em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e concluiu mestrado em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da mesma instituição. Também possui especialização em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Ingressou no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em 2002, onde passou a atuar em ações de mobilização social.

Em 2018, candidatou-se à Presidência da República pelo PSOL. Em 2020, concorreu à Prefeitura de São Paulo, chegando ao segundo turno. Em 2022, foi eleito deputado federal por São Paulo, com mais de um milhão de votos.

Em 2024, voltou a disputar a Prefeitura de São Paulo, novamente chegando ao segundo turno.

Viagem de Lula

Lula anunciou a escolha de Boulos antes da viagem desta terça-feira para a Indonésia, onde vai participar de fóruns econômicos. Na sexta, o presidente segue para a Malásia, onde vai participar da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), com expectativa para se encontrar com Donald Trump.