Brasil não abaixou a cabeça quando Trump sobretaxou e 'ofendeu', diz Lula: 'a gente tem caráter'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 20, que o Brasil soube defender sua soberania e “não abaixou a cabeça” durante o período de maior tensão comercial com os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump.

A declaração foi feita durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, quando Lula ressaltou a importância de uma política econômica autônoma para o país e relembrou o embate com o ex-presidente americano.

"Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça", disse Lula. "Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. É isso o que faz um país virar nação, é isso o que significa soberania nacional", enfatizou.

O comentário faz referência à crise diplomática desencadeada quando a administração Trump impôs sobretaxas a produtos brasileiros. Agora, o episódio é relembrado em meio a sinais de reaproximação diplomática. No começo deste mês Lula e Trump conversaram por telefone, em uma tentativa de restabelecer o diálogo e normalizar as relações comerciais entre os dois países. Próxima conversa