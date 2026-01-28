Túnel Santos-Guarujá: SP assina contrato com entrega prevista para 2031

O Governo de São Paulo assinou nesta quarta-feira, 28, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, o contrato da Parceria Público-Privada (PPP) do Túnel Santos-Guarujá com o grupo português Mota-Engil.

O acordo prevê quase R$ 7 bilhões em investimentos em um dos maiores projetos de infraestrutura do Brasil

“A ligação seca entre Santos e Guarujá é um sonho há cem anos e que finalmente está saindo do papel. Era mais um projeto desacreditado e que parecia impossível, mas nossa gestão teve a coragem para transformar em realidade.

Em 2031, o primeiro túnel imerso do Brasil estará pronto e será a principal conexão entre 2 milhões de pessoas, novas oportunidades e o futuro da Baixada Santista”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas, em nota.

O projeto prevê a construção de um túnel de 870 metros sob o canal portuário, com três faixas por sentido, passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços. O contrato, com prazo de 30 anos, inclui também as etapas de operação e manutenção da infraestrutura.

A construção do túnel deve gerar cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos. O tempo de travessia entre Santos e Guarujá cairá para até cinco minutos; hoje, a ligação rodoviária entre as duas cidades tem 40 quilômetros de extensão, com tempo de viagem em torno de uma hora.

Maquete do Túnel Santos-Guarujá ( Pablo Jacob/Governo do Estado de SP/Flickr)

Do leilão ao acordo formal

A Mota-Engil venceu o leilão realizado na B3, em setembro de 2025, com desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública máxima anual de R$ 438,3 milhões.

O ato desta quarta reuniu o governador, secretários estaduais e diretores do grupo português para formalizar a implantação do projeto.

“O Túnel Santos-Guarujá é um projeto estruturante, aguardado há décadas, que agora entra em uma nova fase concreta. A assinatura do contrato representa um passo decisivo para transformar esse projeto em realidade, com ganhos diretos para a mobilidade, a logística e a qualidade de vida da população”, disse o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

A licença ambiental prévia já foi emitida pela Cetesb, que atesta a viabilidade e autoriza o avanço das próximas etapas, assegurando previsibilidade e segurança jurídica ao cronograma.

A análise considerou aspectos como impactos sobre manguezais, fauna, flora, ruído e desapropriações, estabelecendo condicionantes que deverão ser seguidas na etapa de licenciamento do túnel.

Com o contrato assinado, o projeto avança para as etapas preparatórias, incluindo a definição da área destinada à doca de fabricação dos módulos de concreto.

A produção está prevista para ter início em 2027, com a montagem da estrutura imersa até 2030. A conclusão das obras e o início da operação estão previstos para 2031.