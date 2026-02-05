Líder do PCC suspeito de planejar sequestro de Sérgio Moro é preso no Ceará

A Polícia Militar do Ceará prendeu nesta quarta-feira Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como El Cid, apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foragido desde 2022 após fugir de uma penitenciária em São Paulo, ele foi localizado no município de Eusébio e entregue à Polícia Federal.

A prisão foi confirmada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que classificou Piovesan como “um dos bandidos mais perigosos do país”. Segundo o governador, o criminoso se escondia no estado desde a fuga e acabou capturado após ação da PM cearense.

El Cid é investigado por envolvimento em planos para executar autoridades, entre elas o promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo, e Roberto Medina, diretor dos presídios da Região Oeste paulista. Ele também é apontado como um dos articuladores do plano de sequestro do senador Sérgio Moro (União Brasil), revelado em 2023.

De acordo com a Polícia Militar, havia dois mandados de prisão em aberto contra Piovesan, por associação ao tráfico de drogas e homicídio. No momento da abordagem, ele usava documento falso. A mulher dele foi presa horas antes, em Iguatu, também por falsidade ideológica.

Com base em informações obtidas durante a investigação, equipes do 15º Batalhão da PM e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) localizaram Piovesan nas imediações de um condomínio de luxo em Eusébio. O caso foi encaminhado à Polícia Federal.

*Com informações do O Globo