Líder do governo na Câmara diz que resultado da eleição será respeitado

Líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros (PP-PR), disse nesta segunda-feira, 31, pela manhã que os bolsonaristas estão frustrados com a derrota do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste segundo turno da corrida presidencial.

Utilizando o mesmo discurso usado durante essa campanha, o parlamentar disse que a derrota, por uma pequena margem de votos, se deve à "força" que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu ao petista e às pesquisas de intenção de voto, que erraram mais uma vez. "Boa parcela do eleitorado prefere votar em quem está na frente e isso nos prejudicou", destacou.

As afirmações do deputado foram feitas em entrevista ao jornal da manhã da Rádio Jovem Pan. Mesmo com as críticas, Barros disse que o resultado da eleição será respeitado porque faz parte das regras da democracia.

Há mais de 12 horas depois da confirmação do resultado do pleito quebrando o protocolo da seara política na qual o derrotado cumprimenta o vencedor e reconhece o pleito, Bolsonaro não apareceu e não falou absolutamente nada, nem pelas redes sociais.

A informação da noite do domingo é que ele tinha ido dormir, por volta das 22 horas, e que não recebeu ministros e aliados no Palácio do Alvorada.

Indagado sobre o mandatário, Barros desconversou.

A emissora noticiou que por volta das 7h30 desta segunda-feira, o senador Flávio Bolsonaro chegou ao Alvorada. Mas até o fechamento deste texto não havia nenhuma notícia, manifestação ou pronunciamento de Bolsonaro e de seus filhos, que sempre foram muito presentes nas redes sociais.

