O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera a disputa pela prefeitura de Recife com 80% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5.

Campos é seguido pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), que registra 10%, e pelo ex-secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho (PSD), com 6%. A deputada estadual Dani Portela (PSOL) vem na sequência com 4%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, Machado e Coelho estão tecnicamente empatados. O candidato do PSB também fica em empate com a candidata do PSOL.

Esta é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que será realizado neste domingo, 6 de outubro.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Datafolha em Recife:

João Campos (PSB): 80%

Gilson Machado (PL): 10%

Daniel Coelho (PSD): 6%

Dani Portela (PSOL): 4%

Tecio Teles (Novo): 0%

Ludmila (UP): 0%

Simone Fontana (PSTU): 0%

Victor Assis (PCO): não foi mencionado pelos eleitores entrevistados

A pesquisa do Instituto Datafolha foi registrada no TSE como PE-08828/2024 e realizou 1.674 entrevistas entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Pesquisa estimulada

João Campos (PSB): 75% (eram 74% na pesquisa anterior)

Gilson Machado (PL): 10% (eram 10%)

Daniel Coelho (PSD): 5% (eram 5%)

Dani Portela (PSOL): 3% (eram 4%)

Tecio Teles (Novo): 0% (era 1%)

Ludmila Outtes (UP): 0% (era 1%)

Simone Fontana (PSTU): 0% (era 0%)

Victor Assis (PCO): não foi mencionado nas duas últimas pesquisas

Em branco/nulo/nenhum: 4% (eram 4%)

Não sabem: 2% (era 1%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, João Campos também lidera com 64% das intenções de voto. Por outro lado, 9% dos eleitores disseram que não sabiam em quem iriam votar.

João Campos (PSB): 64% (eram 62%)

Gilson Machado (PL): 8% (eram 7%)

Dani Portela (PSOL): 3% (eram 4%)

Daniel Coelho (PSD): 3% (eram 2%)

"No atual": 1% (era 1%)

Outras respostas: 9% (eram 9%)

Em branco/nulo/nenhum: 4% (eram 4%)

Não sabem: 9% (eram 12%)