Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, é alvo de operação da PF sobre caso Master

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, a 9ª da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes ligados ao Caso Master, contra o sistema financeiro.

Um dos alvos da operação é o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado. Além disso, Wagner é pré-candidato à reeleição na Bahia e lidera as pesquisas.

Além de Wagner, empresas e residências de Augusto Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro, ex-controlador do extinto Banco Master, também foram alvos.

Segundo a PF, os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Ao todo, os agentes da PF cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.

Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.

Fases da operação Compliance Zero