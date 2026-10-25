Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro no 2º turno das eleições 2026

RESUMO ＋ O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, votou neste domingo, 25, no Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. O senador disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação ocorre até as 17h, pelo horário de Brasília.

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou neste domingo, 25, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. O senador compareceu ao local de votação acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, às 08h20.

Flávio disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. A diferença entre os candidatos foi de 1,87 ponto percentual.

Após votar, a previsão é que Flávio acompanhe a votação da esposa em outra escola da zona norte do Rio. Em seguida, o candidato deve viajar para Brasília, onde acompanhará a apuração dos votos ao lado de aliados.

Eleições 2026: acompanhe a apuração do segundo turno

A votação do segundo turno ocorre neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores podem acompanhar a apuração das eleições de 2026 em tempo real pela EXAME. A cobertura também terá uma transmissão ao vivo no YouTube.