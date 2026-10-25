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Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro no 2º turno das eleições 2026

Candidato do PL à Presidência compareceu ao local de votação acompanhado da esposa neste domingo, 25

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08h26.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 08h31.

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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, votou neste domingo, 25, no Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. O senador disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação ocorre até as 17h, pelo horário de Brasília.

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) votou neste domingo, 25, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. O senador compareceu ao local de votação acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, às 08h20.

Flávio disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. A diferença entre os candidatos foi de 1,87 ponto percentual.

Após votar, a previsão é que Flávio acompanhe a votação da esposa em outra escola da zona norte do Rio. Em seguida, o candidato deve viajar para Brasília, onde acompanhará a apuração dos votos ao lado de aliados.

Eleições 2026: acompanhe a apuração do segundo turno

A votação do segundo turno ocorre neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores podem acompanhar a apuração das eleições de 2026 em tempo real pela EXAME. A cobertura também terá uma transmissão ao vivo no YouTube.

'Perguntas frequentes'

Onde Flávio Bolsonaro votou no segundo turno? ＋

Flávio Bolsonaro votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro.

Quem acompanhou Flávio Bolsonaro na votação? ＋

O candidato do PL compareceu ao local de votação acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro.

Onde Flávio Bolsonaro vai acompanhar a apuração? ＋

A previsão é que Flávio Bolsonaro acompanhe a apuração em Brasília, ao lado de aliados de campanha.

Quem disputa o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno presidencial é disputado por Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Flávio Bolsonaro
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