Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Isenção do IR: quando começa a valer e qual será ganho no salário?

Os cálculos do governo é que 10 milhões de pessoas serão beneficiadas com a isenção total e mais 5 milhões terão isenção parcial do IR

(joelfotos/Pixabay/Divulgação)

(joelfotos/Pixabay/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h05.

O projeto que isenta o imposto de renda para pessoas com salários de até R$ 5 mil e a reduz a alíquota para quem fica na faixa dos R$ 5.001 a R$ 7.350 encerra a sua etapa legislativa com a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 26.

Após aprovação unânime no Congresso, o projeto entrará em vigor a partir de janeiro de 2026.

Os cálculos do governo é que 10 milhões de pessoas serão beneficiadas com a isenção total e mais 5 milhões terão isenção parcial do IR.

Para compensar o impacto fiscal, foi criado uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

A medida prevê uma progressão, partindo de 0% e chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Qual será o ganho no salário com a isenção do IR?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda BrutaGanho por MêsGanho Anual% sobre Salário
3.036,00---
3.400,0027,30354,8910,44%
3.600,0054,76711,8919,77%
3.800,0084,761.101,8929,00%
4.000,00114,761.491,8937,30%
4.200,00144,761.881,8944,81%
4.400,00177,892.312,5752,56%
4.600,00222,892.897,5762,99%
4.800,00267,893.482,5772,55%
5.000,00312,894.067,5781,35%
5.200,00286,273.721,4671,57%
5.400,00259,643.375,2862,51%
5.600,00233,013.029,1054,09%
5.800,00206,382.682,9346,26%
6.000,00179,752.336,7538,95%
6.200,00153,121.990,5732,11%
6.400,00126,491.644,4025,69%
6.600,0099,861.298,2219,67%
6.800,0073,23952,0414,00%
7.000,0046,60605,868,66%
7.200,0019,98259,693,61%
7.350,000,000,000,00%
7.400,000,000,000,00%
7.500,00--0,00%
8.000,00--0,00%

Quanto a isenção do IR vai custar?

  • R$ 25,8 bi - Renúncia fiscal em 2026 segundo o governo com as isenções
  • R$ 34,1 bi - Compensação com o imposto sobre altas rendas (estimativa do governo)

Como será a tributação de pessoas com alta renda

A alíquota será progressiva, crescendo linearmente conforme o valor aumenta.

AlíquotaRenda anual
10%R$ 1,2 milhão
7,5%R$ 1,05 milhão
5%R$ 900 mil
2,5%R$ 750 mil
0%R$ 600 mil

Como funciona a isenção do Imposto de Renda hoje?

Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3.036 do salário de todos não é tributado. 

Quando a isenção do IR começa a valer?

A isenção será válida a partir de janeiro de 2026. 

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2025Governo Lula

Mais de Brasil

Isenção do IR: 15 milhões serão beneficiados com mudanças; veja detalhes

Isenção do IR até R$ 5 mil: o que acontece após a sanção de Lula?

Isenção do IR: Lula sanciona principal promessa de olho em 2026

Linha 7-Rubi deixa CPTM e passa a ser operada pela TIC Trens nesta quarta

Mais na Exame

Brasil

Isenção do IR: 15 milhões serão beneficiados com mudanças; veja detalhes

Pop

Os álbuns que mudaram a indústria da música nos últimos 25 anos

Mundo

Investigação dos EUA pode repetir drama do tarifaço, diz diretor do Itamaraty

Marketing

Clube CMO encerra 2025 com 300 executivos reunidos em nove encontros