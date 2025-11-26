Isenção do IR: quando começa a valer e qual será ganho no salário?

O projeto que isenta o imposto de renda para pessoas com salários de até R$ 5 mil e a reduz a alíquota para quem fica na faixa dos R$ 5.001 a R$ 7.350 encerra a sua etapa legislativa com a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 26.

Após aprovação unânime no Congresso, o projeto entrará em vigor a partir de janeiro de 2026.

Os cálculos do governo é que 10 milhões de pessoas serão beneficiadas com a isenção total e mais 5 milhões terão isenção parcial do IR.

Para compensar o impacto fiscal, foi criado uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

A medida prevê uma progressão, partindo de 0% e chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Qual será o ganho no salário com a isenção do IR?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda Bruta Ganho por Mês Ganho Anual % sobre Salário 3.036,00 - - - 3.400,00 27,30 354,89 10,44% 3.600,00 54,76 711,89 19,77% 3.800,00 84,76 1.101,89 29,00% 4.000,00 114,76 1.491,89 37,30% 4.200,00 144,76 1.881,89 44,81% 4.400,00 177,89 2.312,57 52,56% 4.600,00 222,89 2.897,57 62,99% 4.800,00 267,89 3.482,57 72,55% 5.000,00 312,89 4.067,57 81,35% 5.200,00 286,27 3.721,46 71,57% 5.400,00 259,64 3.375,28 62,51% 5.600,00 233,01 3.029,10 54,09% 5.800,00 206,38 2.682,93 46,26% 6.000,00 179,75 2.336,75 38,95% 6.200,00 153,12 1.990,57 32,11% 6.400,00 126,49 1.644,40 25,69% 6.600,00 99,86 1.298,22 19,67% 6.800,00 73,23 952,04 14,00% 7.000,00 46,60 605,86 8,66% 7.200,00 19,98 259,69 3,61% 7.350,00 0,00 0,00 0,00% 7.400,00 0,00 0,00 0,00% 7.500,00 - - 0,00% 8.000,00 - - 0,00%

Quanto a isenção do IR vai custar?

R$ 25,8 bi - Renúncia fiscal em 2026 segundo o governo com as isenções

R$ 34,1 bi - Compensação com o imposto sobre altas rendas (estimativa do governo)

Como será a tributação de pessoas com alta renda

A alíquota será progressiva, crescendo linearmente conforme o valor aumenta.

Alíquota Renda anual 10% R$ 1,2 milhão 7,5% R$ 1,05 milhão 5% R$ 900 mil 2,5% R$ 750 mil 0% R$ 600 mil

Como funciona a isenção do Imposto de Renda hoje?

Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3.036 do salário de todos não é tributado.

Quando a isenção do IR começa a valer?

A isenção será válida a partir de janeiro de 2026.