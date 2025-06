Inverno começa nesta sexta-feira no Brasil; saiba o que esperar do clima na estação

O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira, 20, em meio ao feriado prolongado de Corpus Christi. A nova estação deve registrar temperaturas acima da média em grande parte do país, com destaque para as regiões Sudeste e o Centro-Oeste.

A segunda metade da estação tende a ser ainda mais quente, com influência de um sistema de alta pressão posicionado na costa das regiões Sul e Sudeste.

Este padrão atmosférico pode inibir a formação de nuvens e a entrada de frentes frias, colaborando para a manutenção de temperaturas elevadas.

Dados do site Climatempo indicam que as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte terão marcas acima ou muito acima da média histórica.

Clima seco

O inverno de 2025 também será caracterizado por períodos de clima mais seco, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, cresce o alerta para o aumento no risco de queimadas e impactos sobre a qualidade do ar e a saúde pública.

Apesar do aquecimento generalizado, o avanço ocasional de massas de ar polar ainda pode provocar quedas bruscas de temperatura. Áreas como o sul de Minas Gerais, o estado de São Paulo e o centro-sul de Mato Grosso do Sul estão entre as mais suscetíveis à formação de geadas.

Neste ano, não há influência dos fenômenos El Niño ou La Niña, que afetam o regime de chuvas e temperaturas em grande parte do planeta. A expectativa é que a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial, especialmente na costa do Peru, permaneça dentro da média, segundo o site Climatempo.

Como serão as chuvas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno também deve ser marcado por menor volume de chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em áreas do Norte e do Nordeste. A previsão indica que os maiores acumulados de precipitação estarão concentrados no noroeste da Amazônia, no litoral do Nordeste e na região Sul.

A região Norte deve registrar temperaturas acima da média, com destaque para o sul da Amazônia, onde é comum a ocorrência do período seco entre julho e setembro. Apesar do calor previsto, episódios de friagem — quedas acentuadas de temperatura provocadas pela chegada de massas de ar frio — não estão descartados.

No Centro-Oeste e em Tocantins, a expectativa também é de calor mais intenso, sobretudo entre os meses de agosto e setembro. Ainda assim, a tendência é que os picos de temperatura sejam menos prolongados do que os observados em 2024.

O fim do inverno poderá ser influenciado pela passagem de frentes frias, capazes de provocar chuvas em áreas do interior do Sudeste e do Centro-Oeste, o que pode interromper o padrão seco e reduzir temporariamente o calor em algumas localidades.

Quando termina o inverno?

O inverno no Hemisfério Sul começa oficialmente no dia 20 de junho de 2025, às 23h42, e termina no dia 22 de setembro às 15h19 (horário de Brasília).