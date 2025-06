Onda de frio: massa polar alcança o Brasil e provoca quedas de temperatura abaixo dos 10°C

A atual onda de frio que atinge o Brasil é resultado de um reforço de ar polar, que amplia a massa de ar frio sobre o Centro-Sul do país, provocando quedas significativas nas temperaturas, com mínimas previstas abaixo dos 10°C em diversas capitais.

Esse fenômeno meteorológico tem origem em uma massa de ar frio de origem polar, que se desloca desde regiões próximas à Antártida, avançando pelo continente e causando uma queda acentuada das temperaturas, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Contexto e funcionamento do fenômeno

A onda polar ocorre quando uma massa de ar muito fria, típica das regiões polares, avança para latitudes mais baixas, mantendo seu perfil frio devido à sua característica continental, que faz com que perca umidade e ganhe intensidade de resfriamento ao atravessar o continente.

No Brasil, esse ar polar chega em duas fases principais: uma primeira entrada de ar frio entre domingo e segunda-feira, seguida de um reforço, que intensifica a onda de frio e mantém o país sob essa condição até pelo menos 14 de junho de 2025.

Impactos nas temperaturas e previsão para as capitais

Com a intensificação da massa polar, estados do Sul e Sudeste devem registrar as tardes mais frias do ano até o momento. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) projeta mínimas abaixo de 10°C em capitais como Porto Alegre (6°C), Curitiba (5°C) e São Paulo (9°C) já nesta quinta-feira (12).

A previsão indica que as temperaturas poderão cair ainda mais, com mínimas chegando a 8°C em São Paulo entre sexta e sábado, e recordes de frio para 2025 nas capitais do Sudeste.

Além dessas, outras regiões como Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul também devem registrar temperaturas até 5°C abaixo da média para o período.

O Sul do Brasil pode ter temperaturas próximas ou abaixo de 0°C em áreas de serra e baixadas, favorecendo a ocorrência de geadas.

Formação e condições para geada

A geada é um fenômeno comum durante ondas de frio intensas e ocorre quando há formação de uma camada de gelo nas superfícies devido à intensa redução da temperatura, especialmente quando a umidade do ar está elevada.

Para que a geada se forme, são necessárias condições específicas: temperaturas do ar abaixo de pelo menos 5°C, céu claro com poucas nuvens, ausência de vento para permitir a formação do orvalho e umidade relativa baixa. O orvalho, condensação do vapor d'água em líquido, congela ao atingir temperaturas próximas a 0°C, formando a geada.

No atual episódio, há previsão de geada para todos os estados da região Sul e para áreas da divisa entre São Paulo e Minas Gerais, com temperaturas que podem variar entre 3°C e 0°C, especialmente na região central da divisão entre Santa Catarina e Paraná.