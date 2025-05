Cidade mais fria do Brasil tem fenômeno natural exclusivo no planeta - e condição espanta cientistas

Com cenário europeu, a cidade de Urupema é reconhecida como uma das mais frias do Brasil. Com altitude elevada e clima rigoroso, o município catarinense apresenta um fenômeno natural considerado exclusivo em escala global: o congelamento de uma cascata em meio à paisagem serrana.

Esse fenômeno ocorre no topo do Morro das Torres, ponto mais elevado da cidade, onde uma queda d’água com duas etapas congela por completo durante os dias mais frios do inverno. A condição extrema depende de temperaturas abaixo de zero por vários dias consecutivos, transformando o fluxo d’água em uma formação sólida semelhante a um mosaico de cristais.

O evento é impulsionado pela altitude superior a 1.300 metros e pela incidência de correntes de ar polar, que favorecem o congelamento. Urupema registra temperaturas que podem atingir menos de -6°C, reforçando seu status entre as cidades mais frias do país. O cenário, que impressiona moradores e visitantes, desperta inclusive o interesse de cientistas por sua raridade.

Além do fenômeno da cascata congelada, Urupema oferece uma série de atrativos durante todo o ano. A vegetação típica da região inclui araucárias centenárias e trilhas que percorrem riachos e cachoeiras. Entre março e junho, ocorre a migração dos papagaios-charão, aves que buscam os pinhões da floresta local e colorem o céu da cidade.

Turismo, Tradição e Sustentabilidade

A cidade também é conhecida como a capital catarinense da truta, devido à presença da espécie em seus rios há mais de 15 anos. A culinária regional valoriza pratos típicos da serra, e opções de hospedagem acolhedoras recebem os visitantes em diferentes épocas do ano.

Urupema apresenta a maior altitude média de Santa Catarina, com 1.425 metros acima do nível do mar, o que contribui para a frequência de mais de 50 geadas e, em média, cinco episódios de neve por ano.

O município se destaca ainda por iniciativas voltadas à qualidade de vida. Um programa local de desenvolvimento sustentável e organização comunitária foi reconhecido com diploma de honra ao mérito pela Organização das Nações Unidas (ONU). Entre as medidas adotadas, estão a quase total cobertura de saneamento básico, incluindo áreas rurais, e a promoção do uso racional de agrotóxicos, com incentivo à agricultura orgânica.

Urupema está localizada a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis, capital de Santa Catarina. O acesso principal é feito por rodovias asfaltadas, e o Aeroporto Regional do Planalto Serrano, em Lages, é a alternativa aérea mais próxima. Voos para Florianópolis também são frequentes e servem como opção de entrada na região.