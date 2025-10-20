Brasil

Instabilidade no Pix? Usuários relatam problemas, mas BC afirma que sistemas funcionam 'normalmente'

O site Down Detector recebeu 280 reclamações que podem estar relacionadas à pane da AWS

Instabilidade no pix: Banco Central não confirma problemas (Marcio Binow da Silva/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14h45.

Nesta segunda-feira, 20, usuários relataram, em diferentes redes sociais, dificuldades para realizar transferências via Pix. O pico de instabilidade teria ocorrido às 14h15, com 280 reclamações no site de monitoramento Down Detector recebidas desde a madrugada. Outros bancos também receberam queixas de clientes.

Reprodução/Down Detector

O Banco Central afirma que os sistemas controlados pela autarquia estão funcionando normalmente.

Queda na AWS

Ainda segundo o Down Detector, a suposta instabilidade no Pix poderia ter sido causada pela falha na Amazon Web Services (AWS), uma das maiores plataformas de computação em nuvem do mundo, que hospeda diversos sites, armazena dados e ferramentas de inteligência artificial e cibersegurança em mais de 190 países.

A Amazon confirmou a pane no sistema, que começou na madrugada e, segundo a empresa, já está sendo resolvida. "Confirmamos que vários serviços da AWS apresentaram problemas de conectividade de rede na região US-EAST-1. Estamos observando os primeiros sinais de recuperação dos problemas de conectividade e continuamos investigando a causa raiz", escreveu a empresa em seu site.

Até o momento, não há confirmações de que a pane na AWS seja a cauda da suposta instabilidade no Pix relata pelos usuários. 

