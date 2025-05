Os avanços do Pix: do pagamento sem internet ao fim do cartão de crédito

O Pix promete revolucionar o sistema bancário brasileiro em 2025. O sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central entra em uma nova fase com inovações como o Pix Garantido, o Pix Automático, o Pix por Aproximação e o Pix Offline. A promessa dos novos formatos é substituir o cartão de crédito, reduzir custos para empresas e ampliar o acesso financeiro em regiões remotas.

Maurício Godoi, economista e professor da Saint Paul Escola de Negócios, participou do desenvolvimento de parte dessas inovações quando integrou comissões técnicas no Senado e acompanhou de perto o avanço do Pix desde sua criação.

O professor explica o que muda para o consumidor, como o Pix vai transformar o mercado de crédito e por que a concorrência entre bancos e fintechs deve se intensificar nos próximos meses.

Leia a entrevista de Godoi a Exame:

EXAME – Como será o pix offline? Já tem previsão de lançamento?

Godoi– São quatro formas de transações sem internet: reconhecimento facial ou biometria com senha, Bluetooth, NFC (aproximação) e QR Code estático. Elas funcionam mesmo quando o usuário ou o estabelecimento estão offline. O caminho é a implementação do Pix por aproximação e depois o Pix offline. A primeira etapa do modelo de aproximação é com o NFC ou Bluetooth; a segunda é a aproximação efetiva com saldo criptografado; e por fim o Pix offline. O Banco Central lançou em fevereiro o Pix por aproximação, e está previsto que esse modelo Pix funcione em 100% das máquinas até setembro. O BC também está realizando alguns testes em relação a parte de regularização jurídica e a previsão é que o Pix Offline seja lançado em novembro.

EXAME – Quais são as vantagens do Pix offline?

Godoi – Imagina um corredor que resolve parar na padaria, que possui internet, para comprar pão, mas está sem cartão e sem telefone. Com o pix offline, será possível pagar via reconhecimento facial, biometria ou digitando a chave Pix. Assim que o corredor tiver internet de novo o banco desconta da conta dele. Além da praticidade e evitar roubo de celular, as pessoas que vivem em lugares remotos, sem acesso a à tecnologia, vão conseguir usar o Pix. Para aumentar ainda mais a segurança, o consumidor pode estabelecer um limite de R$ 200, por exemplo, antes de sair de casa sem o celular. É modesto, simples e inovador.

EXAME – Quais são as dificuldades de implementar o pix por aproximação e o offline?

Godoi– Ainda há desafios de compatibilidade com os bancos, que estão estruturando tecnologias novas. A implementação desses sistemas ocorre aos poucos. Lembra que no início do Pix grandes instituições financeiras ficaram offline dois a três dias, mas as fintechs nadaram de braçada na tecnologia. Mas por outro lado bancos tradicionais investem mais em segurança.

EXAME – Qual será o primeiro grande impacto do pix offline para os bancos?

Godi – A primeira preocupação é a contabilidade. Os bancos devem conseguir fazer todos os cruzamentos offline. Por exemplo, o viajante que ficou sem acesso à internet vai compensar esse dinheiro da sua conta em que momento? Os bancos devem mudar a instrução normativa.

EXAME – E o Pix Garantido? Por que ele pode acabar com o cartão de crédito?

Godoi– Ele substitui o crédito parcelado do cartão. O banco garante o pagamento ao lojista e o consumidor parcela diretamente com o banco. Com o Pix garantido, a concorrência entre instituições financeiras aumenta, já que bancos menores, que não tinham a bandeira de Visa ou Mastercard, vão poder participar do mercado de crédito. Qualquer fintech vai poder participar do mercado de crédito. Pode ser o fim do cartão, mas não do crédito, o pagamento será mais avançado com o Pix. Esse aumento de competividade entre os bancos, vai implicar em taxas menores ao consumidor. Dessa forma também acabam as “maquininhas” de cartão, um custo a menos para as empresas. O Pix garantido vai democratizar o acesso ao crédito.

EXAME – Qual o impacto disso para o lojista? Haverá mudanças para o consumidor?

Godoi – Enorme. Ele não precisa mais antecipar recebíveis com custo alto. Pode transferir diretamente seus créditos para fornecedores, pagar logística ou usar como garantia de crédito. Para o consumidor o pagamento continua igual. A mudança está no sistema por trás: mais eficiente, mais barato e mais competitivo.

EXAME – E como vai funcionar o Pix Automático?

Godoi– Esse modelo está previsto para 16 de junho e vai substituir boletos e débito automático. A pessoa poderá agendar pagamentos mensais, como escolas ou academias, com mais controle e menos custo.

EXAME – Quais serão as vantagens do Pix Automático?

Godoi– As empresas vão economizar em boleto e planejamento financeiro. Além disso, diminui o risco de inadimplência, é mais difícil do consumidor esquecer de pagar suas contas e não vai ficar com nome sujo no cartão, já que vai usar o Pix.

Mauricio Godoi é professor Saint Paul Escola de Negócios e LIT. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, fez seu MBA em Derivativos pelo BMFBovespa, especialista em Crédito Imobiliário pela FAAP, graduado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenador acadêmico de cursos MBA, pós graduação e extensão da FIA.