AWS volta a ter instabilidades nesta segunda-feira, 20, diz Amazon

A Amazon Web Services (AWS) voltou a passar por instabilidades nesta segunda-feira, 20, após afirmar que havia corrigido a falha que causou instabilidade global em seus serviços, afetando clientes de diversos setores, como a varejista Mercado Livre, a plataforma de inteligência artificial Perplexity e a ferramenta de design Canva, entre outros.

"Confirmamos que vários serviços da AWS apresentaram problemas de conectividade de rede na região US-EAST-1. Estamos observando os primeiros sinais de recuperação dos problemas de conectividade e continuamos investigando a causa raiz", escreveu a empresa em seu site.

O problema teve início nas primeiras horas da manhã, com registro de falhas especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Amazon confirmou instabilidade e aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços de sua infraestrutura de nuvem, segundo a Bloomberg.

Relatos de usuários começaram a surgir por volta das 3h30, no horário de Brasília, com milhares de notificações em sites de monitoramento como o Down Detector.

Entre os serviços afetados estão a assistente virtual Alexa, que deixou de responder comandos de voz e rotinas programadas, e plataformas populares como Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva e o aplicativo da rede McDonald’s. Por aqui, sites e apps como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood também tinham alta nas reclamações por volta das 11h45.

A empresa de inteligência artificial Perplexity também relatou instabilidade e associou diretamente o problema à falha da AWS. “Estamos trabalhando para resolver a situação”, informou o CEO da companhia, Aravind Srinivas.

Histórico de instabilidades

Essa não é a primeira vez que uma falha na região US-EAST-1 da AWS provoca efeitos em cascata. Situações semelhantes ocorreram em 2023, 2021 e 2020, deixando diversos sites e aplicativos fora do ar por horas.

Até o momento, a causa exata da pane de segunda não foi divulgada, nem há previsão oficial para a normalização dos serviços.

O que é a AWS?