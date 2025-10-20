AWS volta a ter instabilidades nesta segunda-feira, 20, diz Amazon

A Amazon Web Services (AWS) voltou a passar por instabilidades nesta segunda-feira, 20, após afirmar que havia corrigido a falha que causou instabilidade global em seus serviços, afetando clientes de diversos setores, como a varejista Mercado Livre, a plataforma de inteligência artificial Perplexity e a ferramenta de design Canva, entre outros.
"Confirmamos que vários serviços da AWS apresentaram problemas de conectividade de rede na região US-EAST-1. Estamos observando os primeiros sinais de recuperação dos problemas de conectividade e continuamos investigando a causa raiz", escreveu a empresa em seu site.
O problema teve início nas primeiras horas da manhã, com registro de falhas especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Amazon confirmou instabilidade e aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços de sua infraestrutura de nuvem, segundo a Bloomberg.
Relatos de usuários começaram a surgir por volta das 3h30, no horário de Brasília, com milhares de notificações em sites de monitoramento como o Down Detector.
Entre os serviços afetados estão a assistente virtual Alexa, que deixou de responder comandos de voz e rotinas programadas, e plataformas populares como Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva e o aplicativo da rede McDonald’s. Por aqui, sites e apps como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood também tinham alta nas reclamações por volta das 11h45.
A empresa de inteligência artificial Perplexity também relatou instabilidade e associou diretamente o problema à falha da AWS. “Estamos trabalhando para resolver a situação”, informou o CEO da companhia, Aravind Srinivas.
Histórico de instabilidades
Essa não é a primeira vez que uma falha na região US-EAST-1 da AWS provoca efeitos em cascata. Situações semelhantes ocorreram em 2023, 2021 e 2020, deixando diversos sites e aplicativos fora do ar por horas.
Até o momento, a causa exata da pane de segunda não foi divulgada, nem há previsão oficial para a normalização dos serviços.
O que é a AWS?
A Amazon Web Services, ou AWS, é uma das maiores plataformas de computação em nuvem do mundo. Ela oferece soluções que vão desde armazenamento de dados e hospedagem de sites até ferramentas avançadas de inteligência artificial, análise de dados e cibersegurança.
Criada pela Amazon.com Inc., a AWS permite que empresas e desenvolvedores utilizem recursos tecnológicos de forma escalável e sob demanda, pagando apenas pelo uso efetivo — um modelo que elimina a necessidade de manter servidores físicos.
Atualmente, milhões de organizações em mais de 190 países utilizam a AWS para rodar aplicações, processar informações e armazenar grandes volumes de dados, o que consolida a companhia como líder global no setor de computação em nuvem.