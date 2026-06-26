Salário-mínimo deveria de ser quase R$ 8 mil, diz Dieese

O salário mínimo necessário para garantir o sustento de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ter alcançado R$ 7.892,55 em maio de 2026. O valor foi estimado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e corresponde a 4,81 vezes o piso nacional vigente, atualmente fixado em R$ 1.640.

Divulgado mensalmente, o levantamento evidencia o descompasso entre o rendimento básico do trabalhador e o custo real de vida no país. O cálculo considera o preço da cesta básica de alimentos e os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, que define quais despesas devem ser cobertas por um salário mínimo para assegurar condições dignas de sobrevivência.

O piso de R$ 1.640 está em vigor desde janeiro de 2026. A política de valorização do salário mínimo, retomada em 2023, leva em conta a inflação e a variação do Produto Interno Bruto (PIB), com o objetivo de garantir ganho real aos trabalhadores.

Apesar disso, a análise do Dieese aponta que boa parte das famílias brasileiras enfrenta dificuldades para arcar com despesas essenciais ao longo do mês. O indicador funciona como um termômetro da perda de poder de compra e da distância entre o salário efetivamente recebido e aquele considerado suficiente por lei.

Como é feito o cálculo

A estimativa do salário mínimo ideal segue critérios previstos na Constituição. Pela legislação, o valor deve ser capaz de atender às necessidades básicas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência social.

Para chegar ao resultado, o Dieese toma como base o custo da cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas. Em maio, São Paulo registrou novamente o maior valor. A partir desse dado, o departamento projeta o orçamento total necessário para uma família com dois adultos e duas crianças, chegando ao montante considerado ideal para a manutenção do padrão mínimo de bem-estar.