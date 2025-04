Incêndio de grandes proporções atinge prédio da PUC, em Curitiba

Um incêndio de grandes proporções atingiu o campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba, no fim da tarde desta terça-feira, 15. As chamas começaram no Teatro Tuca, localizado no Bloco Azul da instituição.

De acordo com um comunicado do Corpo de Bombeiros, não houve feridos. A universidade foi rapidamente evacuada, e todas as aulas e atividades presenciais foram suspensas por medida de segurança.

Ao menos onze equipes dos bombeiros foram mobilizadas para controlar o fogo. O incêndio teve início durante uma cerimônia de entrega de jalecos para alunos do curso de Medicina, que acontecia no teatro.

As equipes de emergência seguem atuando no isolamento de áreas próximas e no combate às chamas para evitar que o fogo se alastre.

Nas redes sociais, alunos da universidade e outras pessoas próximas ao local compartilharam filmagens do incêndio no prédio do Teatro Tuca. Veja a seguir.

Mano meu bloco na puc ta pegando fogo!! Tive aula hoje numa sala bem em cima de onde está o fogo pic.twitter.com/yOSAJe559A — João Victor (@jvictor_hvidal) April 15, 2025