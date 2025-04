Imagens mostram destruição após incêndio criminoso na casa do governador da Pensilvânia

A residência oficial do governador do estado americano da Pensilvânia, Josh Shapiro, foi alvo de um incêndio criminoso na madrugada de ontem. Uma pessoa foi presa e acusada de tentativa de homicídio e terrorismo.

O suspeito, identificado como Cody Balmer, de 38 anos, foi detido poucas horas após o ataque. Segundo o Ministério Público, ele escalou o muro da residência, quebrou uma janela e lançou uma garrafa com gasolina. Depois, entrou por outra janela, ateou fogo e fugiu do local. Imagens divulgadas pelo governo mostram a mansão parcialmente destruída pelas chamas.

No momento do ataque, o governador e sua família estavam dormindo. Eles só acordaram com a chegada da polícia, por volta das 2h. “Graças a Deus, ninguém ficou ferido e o fogo foi apagado”, declarou Shapiro, que aproveitou para pedir o fim da violência política no país.

Durante o depoimento para a polícia estadual na manhã da segunda-feira, 14, Balmer disse sentir "ódio de Shapiro" e afirmou que, se tivesse visto o governador na casa, “o teria atacado com um martelo”. A promotoria agora avalia se ele pode responder também por crime de ódio, já que Shapiro é judeu e uma figura em ascensão no Partido Democrata.

A acusação contra Balmer inclui tentativa de homicídio, terrorismo contra o governo e invasão de propriedade. O caso gerou forte comoção nos Estados Unidos, especialmente por envolver um político cotado como possível candidato à presidência em 2028.

Shapiro condenou veementemente o ataque e pediu uma reação firme da sociedade. “Esse tipo de violência está se tornando comum demais, e não importa de que lado venha — isso precisa acabar”, afirmou o governador.

A residência do governador tem 2.700 metros quadrados e foi erguida em estilo georgiano, às margens do Rio Susquehanna, na cidade de Harrisburg, localizada a 172 km da Filadélfia, a cidade mais populosa da Pensilvânia. A mansão foi concluída em 1968 e oito governadores já moraram lá com suas famílias.