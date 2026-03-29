Incêndio atinge fábrica de mesas de sinuca no Centro de SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de mesas de sinuca na região do Brás, no centro de São Paulo, na noite de sábado, 28, e seguiu ativo durante a madrugada deste domingo, 29.

A ocorrência foi registrada na Rua Sampaio Moreira, 162. Ao todo, 59 bombeiros atuam no combate às chamas, com apoio de cerca de 30 viaturas, segundo informações atualizadas da operação.

Até o momento, não há registro de vítimas, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Além dos bombeiros, a operação conta com apoio da Defesa Civil, que acionou concessionárias para auxiliar na ocorrência. A Enel informou que equipes foram enviadas ao local, enquanto a Sabesp também participa da operação.

O incêndio provocou impactos na região, incluindo a interrupção de energia elétrica em imóveis próximos à área atingida.