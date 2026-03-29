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Incêndio atinge fábrica de mesas de sinuca no Centro de SP

Fogo começou na noite de sábado, 28, e segue ativo; rua teve imóveis sem energia e não há registro de feridos

Bombeiros e Defesa Civil estão no local (Defesa Civil/Divulgação)

Bombeiros e Defesa Civil estão no local (Defesa Civil/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de março de 2026 às 09h36.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de mesas de sinuca na região do Brás, no centro de São Paulo, na noite de sábado, 28, e seguiu ativo durante a madrugada deste domingo, 29.

A ocorrência foi registrada na Rua Sampaio Moreira, 162. Ao todo, 59 bombeiros atuam no combate às chamas, com apoio de cerca de 30 viaturas, segundo informações atualizadas da operação.

Até o momento, não há registro de vítimas, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Além dos bombeiros, a operação conta com apoio da Defesa Civil, que acionou concessionárias para auxiliar na ocorrência. A Enel informou que equipes foram enviadas ao local, enquanto a Sabesp também participa da operação.

O incêndio provocou impactos na região, incluindo a interrupção de energia elétrica em imóveis próximos à área atingida.

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